***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.10.2022 11:45
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(YPP)Yapı Kredi Portföy PY Kuzguncuk Serbest Fon 01/09/2022 - 30/09/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066904
BIST
13:133.433
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 41,31
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
13:1318,5808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0307
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
13:1318,4041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1771
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4107
En Düşük
18,1735
13:131.020,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,48
|Açılış
|: 1.020,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.021,92
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler13:11
|SEKFK
|8,37
|38.335.532
|% 9,99
|
|SASA
|78,40
|2.508.303.045
|% 9,96
|
|AKSA
|65,75
|383.462.504
|% 9,58
|
|BALAT
|10,70
|15.301
|% 9,18
|
|KUYAS
|9,55
|23.653.834
|% 9,14
|
|KIMMR
|10,95
|33.923
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,99
|297.959
|% -6,98
|
|ISBTR
|43.501,00
|406.210
|% -5,43
|
|PRZMA
|4,60
|1.303.589
|% -4,76
|
|SELGD
|6,37
|1.469.501
|% -4,07
|
|THYAO
|79,60
|4.771.881.440
|% 2,51
|
|SASA
|78,40
|2.508.303.045
|% 9,96
|
|AKBNK
|12,60
|2.220.476.351
|% 1,53
|
|VAKBN
|7,77
|2.064.320.269
|% 1,97
|
|YKBNK
|7,99
|1.910.445.030
|% 2,83
|
|EKGYO
|4,24
|1.112.666.536
|% 0,00
|
|VAKBN
|7,77
|2.064.320.269
|% 1,97
|
|YKBNK
|7,99
|1.910.445.030
|% 2,83
|
|HALKB
|8,05
|1.685.873.715
|% 4,95
|
|TSKB
|2,65
|535.953.899
|% 0,00
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5696
|18,5805
|% 0,16
|
|Euro
|18,4031
|18,4138
|% 1,02
|
|Sterlin
|21,0498
|21,1553
|% 0,53
|
|Frank
|18,7205
|18,8333
|% 0,55
|
|Riyal
|4,9267
|4,9514
|% 0,13
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|8,73
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|7,18
|
|Cumhuriyet
|6.793
|6.896
|110,00
|
|Tam
|6.822
|6.881
|8,00
|
|Yarım
|3.324
|3.362
|5,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.681
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,83
|20,86
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,48
|12,50
|0,13
|
|B. Petrol
|89,76
|89,76
|0,90
|