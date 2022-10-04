***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.10.2022 11:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
(YUN) Yapı Kredi Portföy İstinye Serbest (Döviz) Fon 05.09.2022 tarihinde fonun riske maruz değeri, fon izahnamesinde yer alan 30% RMD limitini (%34.70) aşmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066927
BIST
13:133.433
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 41,27
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
13:1318,5797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0296
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
13:1318,4167
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1897
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4167
En Düşük
18,1735
13:131.020,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,48
|Açılış
|: 1.020,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.021,92
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler13:11
|SEKFK
|8,37
|38.377.031
|% 9,99
|
|SASA
|78,40
|2.598.941.050
|% 9,96
|
|AKSA
|65,85
|386.551.409
|% 9,75
|
|BALAT
|10,70
|15.301
|% 9,18
|
|KUYAS
|9,54
|23.864.585
|% 9,03
|
|KIMMR
|10,95
|33.923
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,99
|297.959
|% -6,98
|
|ISBTR
|43.501,00
|406.210
|% -5,43
|
|PRZMA
|4,60
|1.303.589
|% -4,76
|
|PAGYO
|16,48
|1.918.304
|% -4,19
|
|THYAO
|79,65
|4.776.288.038
|% 2,58
|
|SASA
|78,40
|2.598.941.050
|% 9,96
|
|AKBNK
|12,59
|2.223.508.515
|% 1,45
|
|VAKBN
|7,78
|2.065.281.856
|% 2,10
|
|YKBNK
|7,99
|1.912.539.655
|% 2,83
|
|EKGYO
|4,25
|1.126.458.050
|% 0,24
|
|VAKBN
|7,78
|2.065.281.856
|% 2,10
|
|YKBNK
|7,99
|1.912.539.655
|% 2,83
|
|HALKB
|8,07
|1.688.621.758
|% 5,22
|
|TSKB
|2,64
|536.583.185
|% -0,38
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5743
|18,5797
|% 0,16
|
|Euro
|18,4064
|18,4167
|% 1,04
|
|Sterlin
|21,0465
|21,1521
|% 0,52
|
|Frank
|18,7179
|18,8307
|% 0,54
|
|Riyal
|4,9284
|4,9531
|% 0,17
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|9,82
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|7,13
|
|Cumhuriyet
|6.793
|6.896
|110,00
|
|Tam
|6.822
|6.881
|8,00
|
|Yarım
|3.324
|3.362
|5,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.681
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,86
|20,88
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,48
|12,50
|0,13
|
|B. Petrol
|89,78
|89,78
|0,92
|