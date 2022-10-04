***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.10.2022 11:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(YNL) Yapı Kredi Portföy Caddebostan Serbest (Döviz) Özel Fon 07/09/2022 - 30/09/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066928
BIST
12:593.429
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 36,78
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
12:5918,5766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0265
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
12:5918,3952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1682
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4022
En Düşük
18,1735
12:591.020,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,74
|Açılış
|: 1.020,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.021,92
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler12:57
|SEKFK
|8,37
|37.988.713
|% 9,99
|
|BALAT
|10,70
|15.301
|% 9,18
|
|TKNSA
|13,87
|147.020.384
|% 9,13
|
|AKSA
|65,45
|372.168.754
|% 9,08
|
|SASA
|77,75
|2.312.155.604
|% 9,05
|
|KIMMR
|10,95
|33.923
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,99
|297.959
|% -6,98
|
|ULUFA
|4,20
|28.950.226
|% -6,67
|
|PRZMA
|4,65
|1.203.356
|% -3,73
|
|ESCAR
|46,76
|4.589.849
|% -3,51
|
|THYAO
|79,70
|4.695.106.861
|% 2,64
|
|SASA
|77,75
|2.312.155.604
|% 9,05
|
|AKBNK
|12,63
|2.173.375.059
|% 1,77
|
|VAKBN
|7,81
|2.030.811.170
|% 2,49
|
|YKBNK
|8,00
|1.872.396.008
|% 2,96
|
|EKGYO
|4,23
|1.085.789.062
|% -0,24
|
|VAKBN
|7,81
|2.030.811.170
|% 2,49
|
|YKBNK
|8,00
|1.872.396.008
|% 2,96
|
|HALKB
|8,11
|1.653.499.016
|% 5,74
|
|TSKB
|2,63
|529.251.345
|% -0,75
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5612
|18,5858
|% 0,19
|
|Euro
|18,3830
|18,3974
|% 0,93
|
|Sterlin
|21,0450
|21,1505
|% 0,51
|
|Frank
|18,7262
|18,8390
|% 0,58
|
|Riyal
|4,9282
|4,9529
|% 0,16
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|8,73
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|7,18
|
|Cumhuriyet
|6.793
|6.896
|110,00
|
|Tam
|6.822
|6.881
|8,00
|
|Yarım
|3.324
|3.362
|5,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.681
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,83
|20,86
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,48
|12,50
|0,13
|
|B. Petrol
|89,76
|89,76
|0,90
|