***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.10.2022 11:49
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
(YJO) Yapı Kredi Portföy Odeabank Üçüncü Serbest (Döviz) Özel Fon 01/09/2022 - 30/09/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066930
BIST
11:413.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 27,08
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.409
11:4118,5913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0412
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
11:4118,3641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1371
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4007
En Düşük
18,1735
11:411.020,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,78
|Açılış
|: 1.020,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.021,92
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler11:41
|SEKFK
|8,37
|36.615.112
|% 9,99
|
|BALAT
|10,70
|15.301
|% 9,18
|
|AKSA
|65,35
|313.779.159
|% 8,92
|
|SASA
|77,25
|1.999.159.357
|% 8,35
|
|ZOREN
|4,23
|179.119.909
|% 7,91
|
|KIMMR
|10,95
|33.857
|% -9,95
|
|ULUFA
|4,18
|25.063.606
|% -7,11
|
|EKIZ
|13,99
|297.959
|% -6,98
|
|GRNYO
|4,28
|1.560.597
|% -4,25
|
|DENGE
|2,50
|22.389.205
|% -3,85
|
|THYAO
|79,20
|3.711.363.448
|% 2,00
|
|SASA
|77,25
|1.999.159.357
|% 8,35
|
|AKBNK
|12,69
|1.694.045.080
|% 2,26
|
|VAKBN
|7,89
|1.568.841.723
|% 3,54
|
|SISE
|27,34
|1.372.740.670
|% 0,74
|
|VAKBN
|7,89
|1.568.841.723
|% 3,54
|
|EKGYO
|4,16
|763.952.472
|% -1,89
|
|YKBNK
|8,01
|1.345.057.104
|% 3,09
|
|TSKB
|2,65
|425.778.420
|% 0,00
|
|HALKB
|8,13
|1.261.431.196
|% 6,00
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5703
|18,5913
|% 0,22
|
|Euro
|18,3508
|18,3641
|% 0,75
|
|Sterlin
|21,0649
|21,1705
|% 0,60
|
|Frank
|18,7184
|18,8312
|% 0,54
|
|Riyal
|4,9279
|4,9526
|% 0,16
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|8,31
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|5,74
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.803
|6.871
|-2,00
|
|Yarım
|3.315
|3.357
|0,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.679
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,87
|20,90
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,51
|0,14
|
|B. Petrol
|89,36
|89,36
|0,50
|