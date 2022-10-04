***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.10.2022 11:49
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(YJU) Yapı Kredi Portföy Py Uludağ Serbest (Döviz) Özel Fon 01/09/2022 - 30/09/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066931
BIST
13:113.435
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 42,71
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
13:1118,5805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0304
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
13:1118,4138
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1868
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4138
En Düşük
18,1735
13:111.020,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,68
|Açılış
|: 1.021,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.021,92
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler13:09
|SEKFK
|8,37
|38.331.389
|% 9,99
|
|SASA
|77,95
|2.374.222.970
|% 9,33
|
|AKSA
|65,60
|378.148.985
|% 9,33
|
|BALAT
|10,70
|15.301
|% 9,18
|
|TKNSA
|13,76
|149.623.109
|% 8,26
|
|KIMMR
|10,95
|33.923
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,99
|297.959
|% -6,98
|
|PRZMA
|4,63
|1.237.418
|% -4,14
|
|ESCAR
|46,68
|4.720.198
|% -3,67
|
|INFO
|12,25
|26.326.460
|% -3,54
|
|THYAO
|79,50
|4.749.184.675
|% 2,38
|
|SASA
|77,95
|2.374.222.970
|% 9,33
|
|AKBNK
|12,60
|2.198.628.732
|% 1,53
|
|VAKBN
|7,78
|2.054.958.258
|% 2,10
|
|YKBNK
|7,97
|1.904.151.060
|% 2,57
|
|EKGYO
|4,22
|1.094.494.070
|% -0,47
|
|VAKBN
|7,78
|2.054.958.258
|% 2,10
|
|YKBNK
|7,97
|1.904.151.060
|% 2,57
|
|HALKB
|8,07
|1.670.139.718
|% 5,22
|
|TSKB
|2,63
|531.861.176
|% -0,75
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5677
|18,5865
|% 0,20
|
|Euro
|18,3916
|18,4052
|% 0,98
|
|Sterlin
|21,0506
|21,1562
|% 0,54
|
|Frank
|18,7227
|18,8354
|% 0,56
|
|Riyal
|4,9274
|4,9521
|% 0,15
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|8,73
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|7,18
|
|Cumhuriyet
|6.793
|6.896
|110,00
|
|Tam
|6.822
|6.881
|8,00
|
|Yarım
|3.324
|3.362
|5,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.681
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,83
|20,86
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,48
|12,50
|0,13
|
|B. Petrol
|89,76
|89,76
|0,90
|