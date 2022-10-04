***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.10.2022 11:49
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YTJ) Yapı Kredi Portföy Dudullu Serbest (Döviz) Özel Fon 01/09/2022 - 30/09/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066936
BIST
13:183.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 37,76
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
13:1818,5801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0300
|Açılış
|: 15,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2100
|
18,6115
En Düşük
18,4824
13:1818,4188
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1918
|Açılış
|: 12,4588
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3640
|
18,4188
En Düşük
18,1735
13:181.020,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,53
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler13:17
|SEKFK
|8,37
|38.377.031
|% 9,99
|
|SASA
|78,40
|2.641.711.464
|% 9,96
|
|AKSA
|65,85
|389.956.041
|% 9,75
|
|KUYAS
|9,56
|24.439.635
|% 9,26
|
|BALAT
|10,70
|15.301
|% 9,18
|
|KIMMR
|10,95
|33.923
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,99
|297.959
|% -6,98
|
|ISBTR
|43.501,00
|406.210
|% -5,43
|
|ULUFA
|4,29
|29.986.819
|% -4,67
|
|INFO
|12,22
|27.107.311
|% -3,78
|
|THYAO
|79,30
|4.795.077.258
|% 2,12
|
|SASA
|78,40
|2.641.711.464
|% 9,96
|
|AKBNK
|12,58
|2.238.181.667
|% 1,37
|
|VAKBN
|7,78
|2.071.495.052
|% 2,10
|
|YKBNK
|7,99
|1.917.447.281
|% 2,83
|
|EKGYO
|4,26
|1.159.155.983
|% 0,47
|
|VAKBN
|7,78
|2.071.495.052
|% 2,10
|
|YKBNK
|7,99
|1.917.447.281
|% 2,83
|
|HALKB
|8,05
|1.700.351.069
|% 4,95
|
|TSKB
|2,65
|537.890.712
|% 0,00
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5689
|18,5819
|% 0,17
|
|Euro
|18,4107
|18,4216
|% 1,07
|
|Sterlin
|21,0500
|21,1556
|% 0,53
|
|Frank
|18,7148
|18,8275
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9272
|4,9519
|% 0,14
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|11,68
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|6,53
|
|Cumhuriyet
|6.790
|6.892
|106,00
|
|Tam
|6.818
|6.877
|4,00
|
|Yarım
|3.322
|3.360
|3,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.680
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,88
|20,90
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,45
|0,09
|
|B. Petrol
|89,79
|89,79
|0,93
|