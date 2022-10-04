***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.10.2022 11:49
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YGM) Yapı Kredi Portföy Emtia Serbest Fon 01/09/2022 - 30/09/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066939
BIST
12:073.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 24,33
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.407
12:0718,5850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0349
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
12:0718,3416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1146
|Açılış
|: 18,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4007
En Düşük
18,1735
12:071.020,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 7,06
|Açılış
|: 1.020,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.021,92
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler12:05
|ERCB
|36,66
|13.040.166
|% 6,14
|
|BARMA
|52,00
|103.369.108
|% 4,04
|
|SMRTG
|74,60
|223.891.793
|% 4,04
|
|SUWEN
|41,36
|79.505.936
|% 3,56
|
|KLSYN
|3,73
|21.454.669
|% 3,32
|
|KIMMR
|10,95
|33.857
|% -9,95
|
|ULUFA
|4,13
|27.507.871
|% -8,22
|
|EKIZ
|13,99
|297.959
|% -6,98
|
|SELGD
|6,37
|1.252.947
|% -4,07
|
|INFO
|12,25
|24.116.415
|% -3,54
|
|THYAO
|78,80
|4.075.247.514
|% 1,48
|
|SASA
|77,60
|2.158.915.731
|% 8,84
|
|AKBNK
|12,55
|1.906.529.611
|% 1,13
|
|VAKBN
|7,66
|1.779.910.915
|% 0,52
|
|YKBNK
|7,88
|1.581.061.322
|% 1,42
|
|VAKBN
|7,66
|1.779.910.915
|% 0,52
|
|EKGYO
|4,18
|865.501.240
|% -1,42
|
|YKBNK
|7,88
|1.581.061.322
|% 1,42
|
|TSKB
|2,64
|476.687.836
|% -0,38
|
|HALKB
|7,97
|1.442.735.397
|% 3,91
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5764
|18,5832
|% 0,18
|
|Euro
|18,3284
|18,3400
|% 0,62
|
|Sterlin
|21,0732
|21,1789
|% 0,64
|
|Frank
|18,7382
|18,8511
|% 0,65
|
|Riyal
|4,9279
|4,9526
|% 0,16
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|6,50
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|7,21
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.819
|6.880
|7,00
|
|Yarım
|3.322
|3.361
|4,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.681
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,79
|20,81
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,48
|12,50
|0,13
|
|B. Petrol
|89,62
|89,62
|0,76
|
Seans Raporu
12:05
daha fazla
-
12:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 09 artarak (% 0.67 ) 3, 745
-
12:20XU100
Endeks 3, 411 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 36, 538.00 milyon TL de
-
12:20ZRE20
Yüzde 4.89 oranında artışla 47.21 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 896 adet işlem
-
12:19TKNSA
Yüzde 7.79 oranında artışla 13.70 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 030, 814 adet işlem
-
12:16BAGFS
Yüzde 7.15 oranında artışla 26.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 618, 585 adet işlem