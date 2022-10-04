***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.10.2022 11:49
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(YVF) Yapı Kredi Portföy Etiler Serbest (Döviz) Özel Fon 01/09/2022 - 30/09/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066941
BIST
13:053.431
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 39,20
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
13:0518,5849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0348
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
13:0518,3968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1698
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4022
En Düşük
18,1735
13:051.020,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,82
|Açılış
|: 1.020,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.021,92
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler13:03
|SEKFK
|8,37
|37.988.713
|% 9,99
|
|SASA
|78,00
|2.344.583.977
|% 9,40
|
|BALAT
|10,70
|15.301
|% 9,18
|
|AKSA
|65,45
|373.886.114
|% 9,08
|
|TKNSA
|13,80
|148.261.156
|% 8,58
|
|KIMMR
|10,95
|33.923
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,99
|297.959
|% -6,98
|
|PRZMA
|4,65
|1.203.356
|% -3,73
|
|ESCAR
|46,68
|4.682.460
|% -3,67
|
|SELGD
|6,41
|1.361.765
|% -3,46
|
|THYAO
|79,60
|4.722.216.351
|% 2,51
|
|SASA
|78,00
|2.344.583.977
|% 9,40
|
|AKBNK
|12,62
|2.181.630.029
|% 1,69
|
|VAKBN
|7,79
|2.038.479.520
|% 2,23
|
|YKBNK
|7,99
|1.876.081.210
|% 2,83
|
|EKGYO
|4,23
|1.087.937.833
|% -0,24
|
|VAKBN
|7,79
|2.038.479.520
|% 2,23
|
|YKBNK
|7,99
|1.876.081.210
|% 2,83
|
|HALKB
|8,07
|1.658.765.649
|% 5,22
|
|TSKB
|2,64
|530.960.168
|% -0,38
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5671
|18,5875
|% 0,20
|
|Euro
|18,3812
|18,3933
|% 0,91
|
|Sterlin
|21,0514
|21,1570
|% 0,54
|
|Frank
|18,7225
|18,8352
|% 0,56
|
|Riyal
|4,9276
|4,9523
|% 0,15
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|8,73
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|7,18
|
|Cumhuriyet
|6.793
|6.896
|110,00
|
|Tam
|6.822
|6.881
|8,00
|
|Yarım
|3.324
|3.362
|5,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.681
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,83
|20,86
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,48
|12,50
|0,13
|
|B. Petrol
|89,76
|89,76
|0,90
|