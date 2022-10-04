***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.10.2022 11:45
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YCK) Yapı Kredi Portföy Py Cihangir Serbest Özel Fon 01/09/2022 - 30/09/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066903
BIST
12:543.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 38,28
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
12:5418,5846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0345
|Açılış
|: 18,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
12:5418,4047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1777
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4047
En Düşük
18,1735
12:541.020,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 7,00
|Açılış
|: 1.021,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.021,92
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler12:52
|SEKFK
|8,37
|37.988.713
|% 9,99
|
|BALAT
|10,70
|15.301
|% 9,18
|
|AKSA
|65,50
|367.467.810
|% 9,17
|
|TKNSA
|13,86
|145.154.640
|% 9,05
|
|SASA
|77,70
|2.304.605.959
|% 8,98
|
|KIMMR
|10,95
|33.923
|% -9,95
|
|ULUFA
|4,16
|28.704.741
|% -7,56
|
|EKIZ
|13,99
|297.959
|% -6,98
|
|ESCAR
|46,76
|4.563.202
|% -3,51
|
|INFO
|12,26
|25.798.855
|% -3,46
|
|THYAO
|79,55
|4.638.209.097
|% 2,45
|
|SASA
|77,70
|2.304.605.959
|% 8,98
|
|AKBNK
|12,63
|2.153.274.404
|% 1,77
|
|VAKBN
|7,82
|2.015.922.181
|% 2,62
|
|YKBNK
|7,99
|1.859.240.013
|% 2,83
|
|EKGYO
|4,21
|1.081.925.161
|% -0,71
|
|VAKBN
|7,82
|2.015.922.181
|% 2,62
|
|YKBNK
|7,99
|1.859.240.013
|% 2,83
|
|HALKB
|8,11
|1.645.971.149
|% 5,74
|
|TSKB
|2,65
|525.602.161
|% 0,00
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5798
|18,5854
|% 0,19
|
|Euro
|18,3765
|18,3927
|% 0,91
|
|Sterlin
|21,0253
|21,1307
|% 0,42
|
|Frank
|18,7183
|18,8311
|% 0,54
|
|Riyal
|4,9281
|4,9528
|% 0,16
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|8,99
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|7,17
|
|Cumhuriyet
|6.787
|6.890
|104,00
|
|Tam
|6.821
|6.882
|9,00
|
|Yarım
|3.323
|3.362
|5,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.682
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,85
|20,87
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,44
|12,46
|0,10
|
|B. Petrol
|89,62
|89,62
|0,76
|