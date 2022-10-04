***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.10.2022 11:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(YUB) Yapı Kredi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 01/09/2022 - 30/09/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066924
BIST
14:203.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 39,75
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
14:2018,5830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0329
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
14:2018,4036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1766
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4248
En Düşük
18,1735
14:201.017,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,76
|Açılış
|: 1.017,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.022,88
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler14:20
|AKSA
|66,00
|511.066.707
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|38.803.934
|% 9,99
|
|SASA
|78,35
|3.255.843.190
|% 9,89
|
|KUYAS
|9,60
|41.075.128
|% 9,71
|
|POLHO
|7,70
|205.323.308
|% 9,07
|
|KIMMR
|10,95
|34.033
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|COSMO
|54,00
|1.284.799
|% -7,77
|
|QNBFB
|40,00
|145.564
|% -6,50
|
|UZERB
|43,00
|356.584
|% -6,28
|
|THYAO
|79,35
|5.061.205.754
|% 2,19
|
|SASA
|78,35
|3.255.843.190
|% 9,89
|
|AKBNK
|12,53
|2.460.056.853
|% 0,97
|
|VAKBN
|7,84
|2.292.833.317
|% 2,89
|
|YKBNK
|7,90
|2.157.909.055
|% 1,67
|
|EKGYO
|4,20
|1.279.282.612
|% -0,94
|
|VAKBN
|7,84
|2.292.833.317
|% 2,89
|
|YKBNK
|7,90
|2.157.909.055
|% 1,67
|
|HALKB
|8,12
|1.865.613.095
|% 5,87
|
|TSKB
|2,63
|587.574.055
|% -0,75
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5708
|18,5830
|% 0,18
|
|Euro
|18,3933
|18,4036
|% 0,97
|
|Sterlin
|20,9879
|21,0932
|% 0,24
|
|Frank
|18,7156
|18,8283
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9286
|4,9533
|% 0,17
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|1,64
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|2,98
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|86,00
|
|Tam
|6.796
|6.860
|-13,00
|
|Yarım
|3.311
|3.351
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.676
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,74
|20,77
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,42
|12,43
|0,07
|
|B. Petrol
|89,53
|89,53
|0,67
|