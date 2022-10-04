***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.10.2022 11:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YPD) Yapı Kredi Portföy Alara Serbest (Döviz) Özel Fon 01/09/2022 - 30/09/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066926
BIST
13:553.431
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 38,83
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
13:5518,5868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0367
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
13:5518,3929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1659
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4248
En Düşük
18,1735
13:551.020,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,81
|Açılış
|: 1.020,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.022,88
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler13:55
|AKSA
|66,00
|446.157.572
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|38.717.363
|% 9,99
|
|SASA
|78,40
|3.057.317.436
|% 9,96
|
|KUYAS
|9,62
|37.944.238
|% 9,94
|
|POLHO
|7,76
|184.881.568
|% 9,92
|
|KIMMR
|10,95
|34.033
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,62
|1.164.314
|% -9,44
|
|BRMEN
|2,67
|113.220
|% -7,93
|
|COSMO
|55,00
|903.073
|% -6,06
|
|ISBTR
|43.501,00
|43.501
|% -5,43
|
|THYAO
|79,40
|4.946.220.049
|% 2,25
|
|SASA
|78,40
|3.057.317.436
|% 9,96
|
|AKBNK
|12,53
|2.381.547.865
|% 0,97
|
|VAKBN
|7,76
|2.224.201.138
|% 1,84
|
|YKBNK
|7,93
|2.041.070.576
|% 2,06
|
|EKGYO
|4,23
|1.237.102.664
|% -0,24
|
|VAKBN
|7,76
|2.224.201.138
|% 1,84
|
|YKBNK
|7,93
|2.041.070.576
|% 2,06
|
|HALKB
|8,07
|1.774.247.612
|% 5,22
|
|TSKB
|2,64
|566.541.109
|% -0,38
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5723
|18,5868
|% 0,20
|
|Euro
|18,3776
|18,3929
|% 0,91
|
|Sterlin
|21,0013
|21,1066
|% 0,30
|
|Frank
|18,7404
|18,8533
|% 0,66
|
|Riyal
|4,9271
|4,9518
|% 0,14
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|3,84
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|7,35
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|110,00
|
|Tam
|6.823
|6.885
|12,00
|
|Yarım
|3.325
|3.364
|7,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.682
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,85
|20,88
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,48
|0,11
|
|B. Petrol
|89,68
|89,68
|0,82
|