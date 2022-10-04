***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.10.2022 11:49
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YON) Yapı Kredi Portföy Ortaköy Serbest (Döviz) Fon 01/09/2022 - 30/09/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066937
BIST
14:213.435
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 42,76
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
14:2118,5851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0350
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
14:2118,3997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1727
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4248
En Düşük
18,1735
14:211.017,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,45
|Açılış
|: 1.017,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.022,88
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler14:19
|AKSA
|66,00
|511.096.011
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|38.804.269
|% 9,99
|
|SASA
|78,40
|3.300.177.885
|% 9,96
|
|KUYAS
|9,61
|41.467.213
|% 9,83
|
|POLHO
|7,70
|206.104.165
|% 9,07
|
|KIMMR
|10,95
|34.033
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|COSMO
|54,00
|1.284.799
|% -7,77
|
|QNBFB
|40,00
|145.564
|% -6,50
|
|UZERB
|43,00
|356.584
|% -6,28
|
|THYAO
|79,25
|5.073.054.842
|% 2,06
|
|SASA
|78,40
|3.300.177.885
|% 9,96
|
|AKBNK
|12,53
|2.461.121.904
|% 0,97
|
|VAKBN
|7,83
|2.298.225.378
|% 2,76
|
|YKBNK
|7,88
|2.163.453.882
|% 1,42
|
|EKGYO
|4,21
|1.279.599.182
|% -0,71
|
|VAKBN
|7,83
|2.298.225.378
|% 2,76
|
|YKBNK
|7,88
|2.163.453.882
|% 1,42
|
|HALKB
|8,12
|1.866.977.875
|% 5,87
|
|TSKB
|2,63
|587.882.910
|% -0,75
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5708
|18,5830
|% 0,18
|
|Euro
|18,3933
|18,4036
|% 0,97
|
|Sterlin
|21,0038
|21,1092
|% 0,31
|
|Frank
|18,7239
|18,8367
|% 0,57
|
|Riyal
|4,9280
|4,9527
|% 0,16
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|2,16
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|2,98
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|86,00
|
|Tam
|6.796
|6.860
|-13,00
|
|Yarım
|3.311
|3.351
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.676
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,76
|20,79
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,41
|12,42
|0,06
|
|B. Petrol
|89,47
|89,47
|0,61
|