***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEkim 2022 dönemi için %1,68 kar payı ödenmiştir. Toplamda 838.797,21 TL temettü ödemesi 31.10.2022 tarihinde yapılmıştır.Kupon ödeme oranı pay başına 0.0167685951954697'dir. Kar payı ödemesi 31.10.2022 tarihli fon birim pay fiyatına yansıtılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075228BIST