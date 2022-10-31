***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
31.10.2022 12:24
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ekim 2022 dönemi için %1,68 kar payı ödenmiştir. Toplamda 838.797,21 TL temettü ödemesi 31.10.2022 tarihinde yapılmıştır.
Kupon ödeme oranı pay başına 0.0167685951954697'dir. Kar payı ödemesi 31.10.2022 tarihli fon birim pay fiyatına yansıtılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075228
BIST
15:243.933
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 53,67
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.949
En Düşük
3.881
15:2418,6192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0387
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
15:2418,4723
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0643
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
15:24980,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,74
|Açılış
|: 980,98
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler15:24
|AKCNS
|44,00
|103.957.756
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|VKING
|14,86
|6.461.961
|% 9,99
|
|SMRTG
|85,95
|266.235.055
|% 9,98
|
|KONTR
|98,15
|875.089.305
|% 9,97
|
|AGYO
|5,50
|57.121.260
|% -9,98
|
|MZHLD
|128,50
|25.139.274
|% -8,02
|
|METRO
|1,52
|117.576.770
|% -7,88
|
|CEOEM
|13,62
|39.922.477
|% -7,79
|
|MMCAS
|4,88
|281.918
|% -7,05
|
|THYAO
|99,25
|4.121.409.807
|% 2,37
|
|SASA
|118,60
|2.046.449.042
|% 8,51
|
|AKBNK
|14,40
|1.917.052.540
|% -1,91
|
|SISE
|32,90
|1.573.228.760
|% 1,11
|
|YKBNK
|8,95
|1.537.233.525
|% 0,79
|
|EKGYO
|4,40
|948.443.264
|% -0,45
|
|YKBNK
|8,95
|1.537.233.525
|% 0,79
|
|ISCTR
|9,03
|1.288.599.171
|% -0,22
|
|SKBNK
|2,03
|275.603.339
|% -0,98
|
|AKBNK
|14,40
|1.917.052.540
|% -1,91
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6146
|18,6192
|% 0,21
|
|Euro
|18,4673
|18,4723
|% -0,35
|
|Sterlin
|21,4166
|21,5240
|% -0,46
|
|Frank
|18,5425
|18,6542
|% -0,21
|
|Riyal
|4,9401
|4,9649
|% 0,23
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.639
|-6,21
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.673
|7,00
|
|Tam
|6.605
|6.660
|-76,00
|
|Yarım
|3.218
|3.254
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.626
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,14
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|92,61
|92,61
|-1,16
|