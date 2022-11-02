***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.11.2022 14:45
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YUB) Yapı Kredi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 03/10/2022 - 31/10/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076184
BIST
15:204.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 30,42
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
15:2018,6202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0341
|Açılış
|: 94,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 94,6500
|
18,6407
En Düşük
18,5393
15:2018,4477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0885
|Açılış
|: 14,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9000
|
18,4684
En Düşük
18,2949
15:2011,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,12
|Açılış
|: 11,87
|
|Önceki Kapanış
|: 11,75
|
11,88
En Düşük
11,71
BIST En Aktif Hisseler15:18
|ERCB
|85,25
|89.321.746
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|183.938.966
|% 9,99
|
|VAKKO
|37,26
|13.889.932
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|142.737.862
|% 9,92
|
|MNDTR
|25,10
|219.179.567
|% 9,89
|
|LIDER
|44,62
|46.248.251
|% -7,54
|
|ERBOS
|160,50
|227.892.701
|% -7,23
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|YAPRK
|49,24
|33.469.215
|% -6,03
|
|PAMEL
|141,30
|44.689.855
|% -5,48
|
|ASELS
|34,52
|4.246.340.913
|% 3,54
|
|THYAO
|101,50
|3.891.142.070
|% -0,88
|
|SASA
|126,80
|2.553.175.762
|% -3,57
|
|ODAS
|8,44
|1.668.231.751
|% 7,65
|
|TUPRS
|396,00
|1.636.617.011
|% 1,54
|
|EKGYO
|4,57
|1.232.598.107
|% 1,33
|
|ODAS
|8,44
|1.668.231.751
|% 7,65
|
|TSKB
|3,12
|545.774.638
|% 5,05
|
|SKBNK
|2,04
|338.756.281
|% 2,00
|
|IHLGM
|1,02
|129.471.383
|% 3,03
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6197
|18,6245
|% 0,21
|
|Euro
|18,4330
|18,4476
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,3446
|21,4517
|% 0,27
|
|Frank
|18,6203
|18,7325
|% 0,55
|
|Riyal
|4,9404
|4,9651
|% 0,14
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.657
|8,62
|
|Altın Gr.
|992
|992
|6,63
|
|Cumhuriyet
|6.640
|6.740
|51,00
|
|Tam
|6.673
|6.725
|30,00
|
|Yarım
|3.252
|3.288
|15,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.643
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,79
|19,82
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|0,12
|
|B. Petrol
|94,85
|94,85
|0,20
|
Seans Raporu
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15:33KAREL
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 91 artarak (% 0.64 ) 3, 592
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KATMR, NUHCM, KERVN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:32
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