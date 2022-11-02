***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.11.2022 14:45
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(YNL) Yapı Kredi Portföy Caddebostan Serbest (Döviz) Özel Fon 03/10/2022 - 31/10/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076188
BIST
14:524.091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 36,26
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
14:5218,6187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0326
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
14:5218,5100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0200
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,5200
En Düşük
18,4600
14:52991,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,04
|Açılış
|: 991,26
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
991,95
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler14:52
|ERCB
|85,25
|86.200.593
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|183.628.173
|% 9,99
|
|VAKKO
|37,26
|13.854.647
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|142.518.885
|% 9,92
|
|MNDTR
|25,10
|204.275.287
|% 9,89
|
|LIDER
|44,60
|45.134.914
|% -7,58
|
|ERBOS
|160,70
|222.531.061
|% -7,11
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|YAPRK
|49,00
|32.388.234
|% -6,49
|
|MARTI
|5,84
|46.385.992
|% -5,50
|
|ASELS
|34,66
|4.124.778.959
|% 3,96
|
|THYAO
|101,20
|3.759.066.129
|% -1,17
|
|SASA
|127,40
|2.485.502.939
|% -3,12
|
|ODAS
|8,46
|1.615.613.228
|% 7,91
|
|TUPRS
|396,80
|1.589.783.087
|% 1,74
|
|EKGYO
|4,57
|1.177.832.961
|% 1,33
|
|ODAS
|8,46
|1.615.613.228
|% 7,91
|
|TSKB
|3,09
|478.162.098
|% 4,04
|
|SKBNK
|2,02
|304.816.325
|% 1,00
|
|IHLGM
|1,02
|125.481.312
|% 3,03
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6162
|18,6187
|% 0,18
|
|Euro
|18,5000
|18,5100
|% 0,11
|
|Sterlin
|21,3602
|21,4673
|% 0,35
|
|Frank
|18,6157
|18,7279
|% 0,53
|
|Riyal
|4,9394
|4,9641
|% 0,12
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|10,02
|
|Altın Gr.
|991
|991
|6,02
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.734
|45,00
|
|Tam
|6.667
|6.719
|24,00
|
|Yarım
|3.249
|3.285
|12,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.641
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,80
|19,83
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,10
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|0,16
|
Seans Raporu
14:52
daha fazla
-
15:07XU100
Endeks 4, 092 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 92 üstünde . İşlem hacmi 45, 781.00 milyon TL de
-
15:05ASELS
Yüzde 4.02 oranında artışla 34.68 lira fiyatla işlem gören hissede 121, 175, 299 adet işlem
-
15:04NTGAZ
Yüzde 9.99 oranında artışla 35.88 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 260, 198 adet işlem
-
15:03KONYA
Yüzde 5.03 oranında artışla 2, 432.60 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 399 adet işlem
-
15:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 12 artarak (% 0.87 ) 3, 600