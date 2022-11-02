***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.11.2022 14:45
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YZL) Yapı Kredi Portföy Py Çamlıca Serbest Özel Fon 23/10/2022 - 31/10/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076190
BIST
14:344.091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 36,17
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
14:3418,6204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0343
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
14:3418,4499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0907
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4684
En Düşük
18,2949
14:34991,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,90
|Açılış
|: 991,11
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
991,95
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler14:31
|ERCB
|85,25
|84.177.487
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|183.239.485
|% 9,99
|
|VAKKO
|37,26
|13.652.139
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|142.106.116
|% 9,92
|
|KERVN
|0,79
|2.924.509
|% 9,72
|
|LIDER
|44,38
|43.322.179
|% -8,04
|
|ERBOS
|160,70
|218.214.449
|% -7,11
|
|HEDEF
|13,77
|73.288.487
|% -6,77
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|YAPRK
|49,64
|31.016.600
|% -5,27
|
|ASELS
|34,60
|4.055.936.628
|% 3,78
|
|THYAO
|101,40
|3.680.932.437
|% -0,98
|
|SASA
|127,50
|2.435.498.760
|% -3,04
|
|ODAS
|8,49
|1.586.263.769
|% 8,29
|
|TUPRS
|395,70
|1.539.149.332
|% 1,46
|
|EKGYO
|4,57
|1.169.205.911
|% 1,33
|
|ODAS
|8,49
|1.586.263.769
|% 8,29
|
|SKBNK
|2,02
|286.404.819
|% 1,00
|
|TSKB
|3,06
|423.665.370
|% 3,03
|
|IHLGM
|1,02
|124.997.632
|% 3,03
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6185
|18,6203
|% 0,18
|
|Euro
|18,4327
|18,4439
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,3518
|21,4589
|% 0,31
|
|Frank
|18,5961
|18,7081
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9397
|4,9644
|% 0,13
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|7,01
|
|Altın Gr.
|991
|991
|6,14
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|43,00
|
|Tam
|6.662
|6.716
|21,00
|
|Yarım
|3.246
|3.283
|10,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.641
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,69
|19,72
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,05
|
|B. Petrol
|94,64
|94,64
|-0,01
|
Seans Raporu
14:31
daha fazla
-
14:46KONYA
Yüzde 4.94 oranında artışla 2, 430.40 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 427 adet işlem
-
14:45IHYAY
Yüzde 4.60 oranında artışla 0.91 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 635, 783 adet işlem
-
14:44AYDEM
Yüzde 4.39 oranında artışla 17.83 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 968, 355 adet işlem
-
14:43KERVN
Yüzde 9.72 oranında artışla 0.79 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 764, 094 adet işlem
-
14:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 53 artarak (% 0.49 ) 4, 437