***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.11.2022 14:54
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YPP)Yapı Kredi Portföy PY Kuzguncuk Serbest Fon 03/10/2022 - 31/10/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076202
BIST
15:504.079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 23,95
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
15:5018,6229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0368
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
15:5018,4603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1011
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4684
En Düşük
18,2949
15:50991,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,29
|Açılış
|: 991,19
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler15:48
|ERCB
|85,25
|91.867.314
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|184.318.253
|% 9,99
|
|MNDTR
|25,12
|230.965.209
|% 9,98
|
|VAKKO
|37,26
|13.939.674
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|145.314.794
|% 9,92
|
|LIDER
|44,32
|49.155.218
|% -8,16
|
|ERBOS
|160,00
|233.879.578
|% -7,51
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|PAMEL
|141,90
|49.212.930
|% -5,08
|
|YAPRK
|49,78
|35.103.942
|% -5,00
|
|ASELS
|34,90
|4.433.505.355
|% 4,68
|
|THYAO
|101,50
|4.194.635.096
|% -0,88
|
|SASA
|126,90
|2.620.699.365
|% -3,50
|
|ODAS
|8,45
|1.729.491.320
|% 7,78
|
|TUPRS
|396,20
|1.687.808.081
|% 1,59
|
|EKGYO
|4,56
|1.295.127.216
|% 1,11
|
|TSKB
|3,11
|682.114.838
|% 4,71
|
|SKBNK
|2,03
|432.744.582
|% 1,50
|
|ODAS
|8,45
|1.729.491.320
|% 7,78
|
|ISCTR
|9,22
|1.234.490.408
|% -1,71
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6183
|18,6232
|% 0,20
|
|Euro
|18,4465
|18,4597
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,3311
|21,4381
|% 0,21
|
|Frank
|18,6077
|18,7198
|% 0,48
|
|Riyal
|4,9398
|4,9646
|% 0,13
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.657
|8,79
|
|Altın Gr.
|992
|992
|6,61
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.741
|52,00
|
|Tam
|6.673
|6.724
|29,00
|
|Yarım
|3.252
|3.287
|14,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.643
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,77
|19,80
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,89
|0,14
|
|B. Petrol
|94,88
|94,88
|0,23
|
Seans Raporu
15:48
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