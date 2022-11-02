***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.11.2022 14:54
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(
YRF) Yapı Kredi Portföy Odeabank İkinci Serbest (Döviz) Özel Fon 03/10/2022 - 31/10/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076209
BIST
15:414.084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 29,06
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
15:4118,6203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0342
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
15:4118,4571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0979
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4684
En Düşük
18,2949
15:41992,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,80
|Açılış
|: 992,02
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler15:39
|ERCB
|85,25
|91.616.850
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|184.251.660
|% 9,99
|
|MNDTR
|25,12
|230.777.211
|% 9,98
|
|VAKKO
|37,26
|13.890.193
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|145.307.137
|% 9,92
|
|LIDER
|44,24
|48.857.352
|% -8,33
|
|ERBOS
|160,30
|231.961.099
|% -7,34
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|YAPRK
|49,82
|34.842.708
|% -4,92
|
|PAMEL
|142,30
|48.899.343
|% -4,82
|
|ASELS
|34,68
|4.370.057.823
|% 4,02
|
|THYAO
|101,70
|4.138.032.161
|% -0,68
|
|SASA
|127,10
|2.609.111.104
|% -3,35
|
|ODAS
|8,44
|1.724.234.831
|% 7,65
|
|TUPRS
|395,90
|1.676.922.238
|% 1,51
|
|EKGYO
|4,57
|1.276.599.894
|% 1,33
|
|ODAS
|8,44
|1.724.234.831
|% 7,65
|
|TSKB
|3,16
|639.674.719
|% 6,40
|
|SKBNK
|2,06
|404.208.397
|% 3,00
|
|IHLGM
|1,02
|132.924.345
|% 3,03
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6186
|18,6213
|% 0,19
|
|Euro
|18,4365
|18,4501
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,3479
|21,4550
|% 0,29
|
|Frank
|18,6247
|18,7369
|% 0,57
|
|Riyal
|4,9396
|4,9644
|% 0,13
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.656
|7,43
|
|Altın Gr.
|992
|992
|6,91
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.741
|52,00
|
|Tam
|6.675
|6.726
|31,00
|
|Yarım
|3.252
|3.288
|15,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.643
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,76
|19,78
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|0,12
|
|B. Petrol
|94,83
|94,83
|0,18
|
Seans Raporu
15:39
daha fazla
-
15:55PRKAB
Yüzde 5.55 oranında artışla 32.72 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 063, 594 adet işlem
-
15:53IHLAS
Yüzde 6.17 oranında artışla 0.86 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 712, 930 adet işlem
-
15:52XU100
Endeks 4, 088 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 50, 192.00 milyon TL de
-
15:52AKCNS
Yüzde 4.86 oranında artışla 50.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 390, 098 adet işlem
-
15:51LUKSK
Yüzde 4.05 oranında artışla 78.40 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 187 adet işlem