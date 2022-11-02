***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.11.2022 14:54
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(KSY) Yapı Kredi Portföy Py Kandilli Serbest Özel Fon 03/10/2022 - 31/10/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076210
BIST
14:594.088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 33,20
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
14:5918,6236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0375
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
14:5918,4454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0862
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4684
En Düşük
18,2949
14:59991,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,03
|Açılış
|: 991,26
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
991,95
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler14:59
|ERCB
|85,25
|87.388.035
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|183.691.537
|% 9,99
|
|MNDTR
|25,12
|206.725.115
|% 9,98
|
|VAKKO
|37,26
|13.855.019
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|142.606.038
|% 9,92
|
|LIDER
|44,56
|45.589.529
|% -7,67
|
|ERBOS
|160,40
|225.255.517
|% -7,28
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|MARTI
|5,78
|46.754.398
|% -6,47
|
|YAPRK
|49,20
|32.794.503
|% -6,11
|
|ASELS
|34,56
|4.164.732.195
|% 3,66
|
|THYAO
|101,50
|3.829.341.593
|% -0,88
|
|SASA
|127,00
|2.509.946.231
|% -3,42
|
|ODAS
|8,42
|1.640.986.391
|% 7,40
|
|TUPRS
|396,20
|1.605.909.301
|% 1,59
|
|EKGYO
|4,56
|1.198.422.217
|% 1,11
|
|ODAS
|8,42
|1.640.986.391
|% 7,40
|
|TSKB
|3,10
|502.017.151
|% 4,38
|
|SKBNK
|2,03
|313.214.876
|% 1,50
|
|IHLGM
|1,01
|125.567.205
|% 2,02
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6188
|18,6236
|% 0,20
|
|Euro
|18,4283
|18,4454
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,3584
|21,4655
|% 0,34
|
|Frank
|18,6159
|18,7280
|% 0,53
|
|Riyal
|4,9394
|4,9642
|% 0,12
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.657
|9,13
|
|Altın Gr.
|991
|991
|6,04
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.734
|45,00
|
|Tam
|6.668
|6.720
|25,00
|
|Yarım
|3.249
|3.285
|12,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.642
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,79
|19,82
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,85
|0,10
|
|B. Petrol
|94,89
|94,89
|0,24
|
Seans Raporu
14:59
daha fazla
-
15:14OYAKC
Yüzde 9.15 oranında artışla 18.72 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 943, 838 adet işlem
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15:13AKCNS
Yüzde 6.71 oranında artışla 51.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 171, 544 adet işlem
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15:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 67 artarak (% 0.38 ) 4, 432
-
15:12XU100
Endeks 4, 087 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 8 üstünde . İşlem hacmi 46, 204.00 milyon TL de
-
15:11SUMAS
Yüzde 6.84 oranında artışla 100.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 954 adet işlem