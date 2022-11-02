***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.11.2022 14:56
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
(YZF) Yapı Kredi Portföy Py Erenköy Serbest (Döviz) Özel Fon 03/10/2022 - 31/10/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076211
BIST
15:494.084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 29,30
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
15:4918,6232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0371
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
15:4918,4597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1005
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4684
En Düşük
18,2949
15:49991,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,97
|Açılış
|: 991,19
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler15:49
|ERCB
|85,25
|92.008.147
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|184.366.548
|% 9,99
|
|MNDTR
|25,12
|231.218.544
|% 9,98
|
|VAKKO
|37,26
|13.939.674
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|145.680.658
|% 9,92
|
|LIDER
|44,34
|49.489.860
|% -8,12
|
|ERBOS
|159,80
|234.487.762
|% -7,63
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|YAPRK
|49,70
|35.271.560
|% -5,15
|
|KRGYO
|8,29
|101.828.683
|% -4,60
|
|ASELS
|34,90
|4.503.696.086
|% 4,68
|
|THYAO
|101,30
|4.207.078.362
|% -1,07
|
|SASA
|126,90
|2.629.359.069
|% -3,50
|
|ODAS
|8,46
|1.737.923.105
|% 7,91
|
|TUPRS
|396,10
|1.694.076.745
|% 1,56
|
|EKGYO
|4,56
|1.299.508.257
|% 1,11
|
|TSKB
|3,12
|702.000.423
|% 5,05
|
|SKBNK
|2,04
|445.428.268
|% 2,00
|
|ODAS
|8,46
|1.737.923.105
|% 7,91
|
|ISCTR
|9,22
|1.237.696.032
|% -1,71
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6183
|18,6232
|% 0,20
|
|Euro
|18,4465
|18,4597
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,3247
|21,4317
|% 0,18
|
|Frank
|18,6060
|18,7180
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9398
|4,9646
|% 0,13
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.658
|9,57
|
|Altın Gr.
|992
|992
|6,80
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.741
|52,00
|
|Tam
|6.674
|6.725
|30,00
|
|Yarım
|3.252
|3.288
|15,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.643
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,78
|19,81
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|0,12
|
|B. Petrol
|94,82
|94,82
|0,17
|
Seans Raporu
15:49
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16:02
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