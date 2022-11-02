***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.11.2022 14:56
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YJA) Yapı Kredi Portföy Py Alsancak Serbest (Doviz) Ozel Fon 03/10/2022 - 31/10/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076215
BIST
14:474.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 37,45
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
14:4718,6235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0374
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
14:4718,4473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0881
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4684
En Düşük
18,2949
14:47991,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,91
|Açılış
|: 991,13
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
991,95
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler14:45
|NTGAZ
|35,88
|183.395.635
|% 9,99
|
|VAKKO
|37,26
|13.854.647
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|142.477.962
|% 9,92
|
|MNDTR
|25,10
|203.483.458
|% 9,89
|
|KERVN
|0,79
|2.924.509
|% 9,72
|
|LIDER
|44,48
|44.620.424
|% -7,83
|
|ERBOS
|160,50
|221.627.511
|% -7,23
|
|HEDEF
|13,78
|74.501.919
|% -6,70
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|YAPRK
|49,20
|32.026.090
|% -6,11
|
|ASELS
|34,68
|4.109.409.557
|% 4,02
|
|THYAO
|101,40
|3.732.335.972
|% -0,98
|
|SASA
|127,20
|2.464.462.170
|% -3,27
|
|ODAS
|8,46
|1.609.504.552
|% 7,91
|
|TUPRS
|396,30
|1.567.056.739
|% 1,62
|
|EKGYO
|4,57
|1.173.691.535
|% 1,33
|
|ODAS
|8,46
|1.609.504.552
|% 7,91
|
|TSKB
|3,10
|459.774.944
|% 4,38
|
|SKBNK
|2,02
|289.419.031
|% 1,00
|
|IHLGM
|1,02
|125.111.852
|% 3,03
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6165
|18,6235
|% 0,20
|
|Euro
|18,4382
|18,4473
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,3661
|21,4732
|% 0,37
|
|Frank
|18,6148
|18,7269
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9399
|4,9646
|% 0,13
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|6,79
|
|Altın Gr.
|991
|991
|6,05
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.734
|45,00
|
|Tam
|6.663
|6.715
|20,00
|
|Yarım
|3.246
|3.283
|10,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.641
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,74
|19,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,06
|
|B. Petrol
|94,78
|94,78
|0,13
|