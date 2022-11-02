***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.11.2022 14:56
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(YYO) Yapı Kredi Portföy Odeabank Beşinci Serbest (Döviz) Özel Fon 03/10/2022 - 31/10/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076220
BIST
14:474.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 37,45
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
14:4718,6235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0374
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
14:4718,4473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0881
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4684
En Düşük
18,2949
14:47991,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,91
|Açılış
|: 991,13
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
991,95
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler14:47
|NTGAZ
|35,88
|183.400.335
|% 9,99
|
|VAKKO
|37,26
|13.854.647
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|142.494.504
|% 9,92
|
|MNDTR
|25,10
|203.754.636
|% 9,89
|
|KERVN
|0,79
|2.924.509
|% 9,72
|
|LIDER
|44,60
|44.743.673
|% -7,58
|
|ERBOS
|160,70
|221.952.496
|% -7,11
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|HEDEF
|13,88
|75.039.657
|% -6,03
|
|YAPRK
|49,34
|32.036.995
|% -5,84
|
|ASELS
|34,64
|4.115.132.463
|% 3,90
|
|THYAO
|101,40
|3.736.411.187
|% -0,98
|
|SASA
|127,50
|2.473.448.403
|% -3,04
|
|ODAS
|8,46
|1.610.391.977
|% 7,91
|
|TUPRS
|397,00
|1.580.514.754
|% 1,79
|
|EKGYO
|4,57
|1.175.193.181
|% 1,33
|
|ODAS
|8,46
|1.610.391.977
|% 7,91
|
|TSKB
|3,09
|460.143.996
|% 4,04
|
|SKBNK
|2,02
|289.602.672
|% 1,00
|
|IHLGM
|1,02
|125.425.464
|% 3,03
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6165
|18,6235
|% 0,20
|
|Euro
|18,4382
|18,4473
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,3574
|21,4645
|% 0,33
|
|Frank
|18,6138
|18,7259
|% 0,51
|
|Riyal
|4,9393
|4,9641
|% 0,12
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.656
|7,63
|
|Altın Gr.
|991
|991
|5,52
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.734
|45,00
|
|Tam
|6.659
|6.712
|17,00
|
|Yarım
|3.244
|3.282
|9,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.640
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,73
|19,76
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,79
|0,05
|
|B. Petrol
|94,69
|94,69
|0,04
|
Seans Raporu
14:47
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-
15:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 12 artarak (% 0.87 ) 3, 600
-
15:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKKO, NTGAZ, AFYON, KERVN
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15:02
NTGAZ, MNDTR, GOLTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:02
LIDER, KRGYO, EKIZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:02SKTAS
Yüzde 4.18 oranında artışla 3.74 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 475, 407 adet işlem