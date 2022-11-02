***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.11.2022 14:58
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YCG) Yapı Kredi Portföy Karşıyaka Serbest (Döviz) Özel Fon 03/10/2022 - 31/10/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076222
BIST
15:504.079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 23,95
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
15:5018,6229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0368
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
15:5018,4603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1011
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4684
En Düşük
18,2949
15:50991,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,29
|Açılış
|: 991,19
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler15:50
|ERCB
|85,25
|92.008.147
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|184.366.548
|% 9,99
|
|MNDTR
|25,12
|231.218.820
|% 9,98
|
|VAKKO
|37,26
|13.939.674
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|145.707.705
|% 9,92
|
|LIDER
|44,38
|49.554.991
|% -8,04
|
|ERBOS
|160,00
|234.940.120
|% -7,51
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|YAPRK
|49,46
|35.694.014
|% -5,61
|
|KRGYO
|8,29
|101.860.557
|% -4,60
|
|ASELS
|34,88
|4.538.211.435
|% 4,62
|
|THYAO
|101,40
|4.209.497.042
|% -0,98
|
|SASA
|126,50
|2.636.913.128
|% -3,80
|
|ODAS
|8,47
|1.741.228.185
|% 8,04
|
|TUPRS
|396,10
|1.697.360.121
|% 1,56
|
|EKGYO
|4,55
|1.299.638.836
|% 0,89
|
|TSKB
|3,13
|702.355.644
|% 5,39
|
|SKBNK
|2,04
|445.493.747
|% 2,00
|
|ODAS
|8,47
|1.741.228.185
|% 8,04
|
|ISCTR
|9,22
|1.244.430.875
|% -1,71
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6187
|18,6229
|% 0,20
|
|Euro
|18,4485
|18,4603
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,3378
|21,4448
|% 0,24
|
|Frank
|18,6144
|18,7265
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9398
|4,9646
|% 0,13
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.657
|8,79
|
|Altın Gr.
|992
|992
|6,61
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.741
|52,00
|
|Tam
|6.673
|6.724
|29,00
|
|Yarım
|3.252
|3.287
|14,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.643
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,77
|19,80
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,89
|0,14
|
|B. Petrol
|94,88
|94,88
|0,23
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
16:05AKFGY
Yüzde 4.39 oranında artışla 4.52 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 463, 560 adet işlem
-
16:04KMPUR
Yüzde 8.23 oranında artışla 88.75 lira fiyatla işlem gören hissede 931, 033 adet işlem
-
16:03OYAKC
Yüzde 8.45 oranında artışla 18.60 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 769, 384 adet işlem
-
16:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 19 artarak (% 0.65 ) 3, 592
-
16:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKKO, MNDTR, KERVN, NTGAZ, AFYON, ERCB