***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.11.2022 14:58
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YTJ) Yapı Kredi Portföy Dudullu Serbest (Döviz) Özel Fon 03/10/2022 - 31/10/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076223
BIST
14:594.088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 33,20
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
14:5918,6264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0403
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
14:5918,4615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1023
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4684
En Düşük
18,2949
14:59991,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,03
|Açılış
|: 991,26
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
991,95
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler14:57
|ERCB
|85,25
|86.601.268
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|183.678.943
|% 9,99
|
|VAKKO
|37,26
|13.854.647
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|142.586.947
|% 9,92
|
|MNDTR
|25,10
|205.776.488
|% 9,89
|
|LIDER
|44,56
|45.283.946
|% -7,67
|
|ERBOS
|161,00
|223.677.474
|% -6,94
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|YAPRK
|49,16
|32.609.241
|% -6,18
|
|MARTI
|5,84
|46.507.288
|% -5,50
|
|ASELS
|34,68
|4.146.750.426
|% 4,02
|
|THYAO
|101,40
|3.794.026.032
|% -0,98
|
|SASA
|127,20
|2.495.765.972
|% -3,27
|
|ODAS
|8,45
|1.617.263.706
|% 7,78
|
|TUPRS
|396,50
|1.596.103.281
|% 1,67
|
|EKGYO
|4,58
|1.187.127.055
|% 1,55
|
|ODAS
|8,45
|1.617.263.706
|% 7,78
|
|TSKB
|3,11
|483.978.416
|% 4,71
|
|SKBNK
|2,03
|308.808.729
|% 1,50
|
|IHLGM
|1,01
|125.489.996
|% 2,02
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6150
|18,6238
|% 0,20
|
|Euro
|18,4441
|18,4541
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,3589
|21,4660
|% 0,34
|
|Frank
|18,6143
|18,7264
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9397
|4,9645
|% 0,13
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|7,74
|
|Altın Gr.
|991
|991
|5,91
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.734
|45,00
|
|Tam
|6.661
|6.714
|19,00
|
|Yarım
|3.246
|3.282
|9,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.640
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,76
|19,80
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,10
|
|B. Petrol
|94,78
|94,78
|0,13
|
Seans Raporu
14:57
daha fazla
-
15:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 67 artarak (% 0.38 ) 4, 432
-
15:12XU100
Endeks 4, 087 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 8 üstünde . İşlem hacmi 46, 204.00 milyon TL de
-
15:11SUMAS
Yüzde 6.84 oranında artışla 100.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 954 adet işlem
-
15:10GWIND
Yüzde 4.01 oranında artışla 20.76 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 181, 809 adet işlem
-
15:09AFYON
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.98 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 001, 342 adet işlem