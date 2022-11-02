***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.11.2022 14:58
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(YCP) Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 03/10/2022 - 31/10/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076225
BIST
14:434.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 37,33
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
14:4318,6208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0347
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
14:4318,4487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0895
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4684
En Düşük
18,2949
14:43991,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,07
|Açılış
|: 991,29
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
991,95
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler14:43
|NTGAZ
|35,88
|183.395.635
|% 9,99
|
|VAKKO
|37,26
|13.854.647
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|142.477.962
|% 9,92
|
|MNDTR
|25,10
|203.483.458
|% 9,89
|
|KERVN
|0,79
|2.924.509
|% 9,72
|
|LIDER
|44,48
|44.620.424
|% -7,83
|
|ERBOS
|160,50
|221.627.511
|% -7,23
|
|HEDEF
|13,78
|74.501.919
|% -6,70
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|YAPRK
|49,20
|32.026.090
|% -6,11
|
|ASELS
|34,68
|4.109.409.557
|% 4,02
|
|THYAO
|101,40
|3.732.335.972
|% -0,98
|
|SASA
|127,20
|2.464.462.170
|% -3,27
|
|ODAS
|8,46
|1.609.504.552
|% 7,91
|
|TUPRS
|396,30
|1.567.056.739
|% 1,62
|
|EKGYO
|4,57
|1.173.691.535
|% 1,33
|
|ODAS
|8,46
|1.609.504.552
|% 7,91
|
|TSKB
|3,10
|459.774.944
|% 4,38
|
|SKBNK
|2,02
|289.419.031
|% 1,00
|
|IHLGM
|1,02
|125.111.852
|% 3,03
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6189
|18,6208
|% 0,19
|
|Euro
|18,4374
|18,4487
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,3661
|21,4732
|% 0,37
|
|Frank
|18,6148
|18,7269
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9399
|4,9646
|% 0,13
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|6,79
|
|Altın Gr.
|991
|991
|6,05
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.734
|45,00
|
|Tam
|6.663
|6.715
|20,00
|
|Yarım
|3.246
|3.283
|10,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.641
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,74
|19,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,06
|
|B. Petrol
|94,78
|94,78
|0,13
|
Seans Raporu
14:43
daha fazla
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14:58NATEN
Yüzde 6.11 oranında artışla 130.20 lira fiyatla işlem gören hissede 557, 119 adet işlem
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14:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 69 artarak (% 0.49 ) 4, 437
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14:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ODAS, TSKB
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14:57XU100
Endeks 4, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 88 üstünde . İşlem hacmi 44, 955.00 milyon TL de
-
14:57AKFGY
Yüzde 4.62 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 816, 382 adet işlem