***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.11.2022 14:45
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
(YVO) Yapı Kredi Portföy Nilüfer Serbest (Döviz) Özel Fon 03/10/2022 - 31/10/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076182
BIST
16:014.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 31,79
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
16:0118,6239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0378
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
16:0118,4627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1035
|Açılış
|: 18,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4688
En Düşük
18,2949
16:01991,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,04
|Açılış
|: 991,26
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler16:01
|VAKKO
|37,26
|13.948.318
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|146.229.565
|% 9,92
|
|KERVN
|0,79
|2.924.509
|% 9,72
|
|ATSYH
|142,00
|6.499.673
|% 8,90
|
|NUHCM
|95,90
|47.694.573
|% 8,73
|
|ERBOS
|160,90
|239.119.841
|% -6,99
|
|YAPRK
|49,50
|36.106.445
|% -5,53
|
|PAMEL
|142,60
|50.057.731
|% -4,62
|
|KRGYO
|8,30
|102.413.480
|% -4,49
|
|YONGA
|31,52
|231.159
|% -4,37
|
|ASELS
|35,14
|4.812.105.359
|% 5,40
|
|THYAO
|101,20
|4.344.298.575
|% -1,17
|
|SASA
|126,50
|2.661.910.138
|% -3,80
|
|TUPRS
|398,10
|1.835.514.610
|% 2,08
|
|ODAS
|8,49
|1.772.821.088
|% 8,29
|
|EKGYO
|4,57
|1.331.749.603
|% 1,33
|
|TSKB
|3,12
|718.563.278
|% 5,05
|
|SKBNK
|2,04
|453.632.932
|% 2,00
|
|ODAS
|8,49
|1.772.821.088
|% 8,29
|
|ISCTR
|9,23
|1.299.237.783
|% -1,60
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6161
|18,6239
|% 0,20
|
|Euro
|18,4502
|18,4627
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,3674
|21,4746
|% 0,38
|
|Frank
|18,6435
|18,7558
|% 0,67
|
|Riyal
|4,9399
|4,9647
|% 0,13
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.657
|8,86
|
|Altın Gr.
|992
|992
|6,64
|
|Cumhuriyet
|6.644
|6.743
|54,00
|
|Tam
|6.674
|6.727
|32,00
|
|Yarım
|3.252
|3.289
|16,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.643
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,81
|19,84
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,85
|0,11
|
|B. Petrol
|94,68
|94,68
|0,03
|