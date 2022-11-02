***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.11.2022 14:45
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YVS) Yapı Kredi Portföy Beyoğlu Serbest (Döviz) Özel Fon 03/10/2022 - 31/10/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076185
BIST
17:244.077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 22,24
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
17:2418,6256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0395
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
17:2418,4241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0649
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4724
En Düşük
18,2949
17:24988,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,54
|Açılış
|: 988,76
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler17:24
|PRKAB
|34,10
|272.877.149
|% 10,00
|
|ERCB
|85,25
|96.307.537
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|186.202.922
|% 9,99
|
|MZHLD
|152,10
|40.857.824
|% 9,98
|
|EDATA
|24,46
|85.404.457
|% 9,98
|
|ERBOS
|158,80
|258.285.512
|% -8,21
|
|LIDER
|44,30
|56.884.260
|% -8,21
|
|YAPRK
|48,50
|41.650.522
|% -7,44
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|KRGYO
|8,18
|113.333.236
|% -5,87
|
|ASELS
|35,94
|7.285.634.438
|% 7,80
|
|THYAO
|101,40
|5.031.528.026
|% -0,98
|
|SASA
|125,10
|2.914.324.930
|% -4,87
|
|EREGL
|30,38
|2.420.404.254
|% 2,36
|
|TUPRS
|397,80
|2.410.256.873
|% 2,00
|
|EKGYO
|4,54
|1.580.550.130
|% 0,67
|
|TSKB
|3,09
|877.530.184
|% 4,04
|
|SKBNK
|2,03
|526.738.825
|% 1,50
|
|ISCTR
|9,04
|2.220.951.977
|% -3,62
|
|ODAS
|8,38
|1.907.280.208
|% 6,89
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6203
|18,6232
|% 0,20
|
|Euro
|18,4067
|18,4200
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,3089
|21,4157
|% 0,10
|
|Frank
|18,5946
|18,7066
|% 0,41
|
|Riyal
|4,9405
|4,9652
|% 0,14
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|3,18
|
|Altın Gr.
|990
|990
|4,53
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|47,00
|
|Tam
|6.662
|6.714
|19,00
|
|Yarım
|3.246
|3.282
|9,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.640
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,68
|19,72
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|0,07
|
|B. Petrol
|94,39
|94,39
|-0,26
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
-
17:39OYAKC
Yüzde 9.27 oranında artışla 18.74 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 634, 787 adet işlem
-
17:38MEPET
Yüzde 4.42 oranında artışla 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 068, 436 adet işlem
-
17:37KAREL
Yüzde 5.77 oranında artışla 21.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 734, 487 adet işlem
-
17:35AZTEK
Yüzde 5.39 oranında artışla 20.72 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 268, 892 adet işlem
-
17:33AVHOL
Yüzde 7.24 oranında artışla 10.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 804, 723 adet işlem