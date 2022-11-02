***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.11.2022 14:45
klama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YUI) Yapı Kredi Portföy Py Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon 03/10/2022 - 31/10/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076189
BIST
16:164.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 37,16
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
16:1618,6241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0380
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
16:1618,4588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0996
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4724
En Düşük
18,2949
16:16991,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,74
|Açılış
|: 991,96
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler16:16
|ERCB
|85,25
|92.949.563
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|185.380.086
|% 9,99
|
|MNDTR
|25,12
|231.729.811
|% 9,98
|
|VAKKO
|37,26
|15.133.596
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|146.736.167
|% 9,92
|
|LIDER
|44,52
|52.270.116
|% -7,75
|
|ERBOS
|160,30
|242.648.236
|% -7,34
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|YAPRK
|49,40
|36.611.470
|% -5,73
|
|KRGYO
|8,27
|103.782.940
|% -4,83
|
|ASELS
|35,46
|5.325.673.929
|% 6,36
|
|THYAO
|101,50
|4.463.924.397
|% -0,88
|
|SASA
|126,40
|2.710.881.693
|% -3,88
|
|TUPRS
|398,30
|1.978.941.390
|% 2,13
|
|ODAS
|8,45
|1.796.348.757
|% 7,78
|
|EKGYO
|4,58
|1.358.263.057
|% 1,55
|
|TSKB
|3,15
|747.121.428
|% 6,06
|
|SKBNK
|2,05
|469.415.202
|% 2,50
|
|ODAS
|8,45
|1.796.348.757
|% 7,78
|
|ASELS
|35,46
|5.325.673.929
|% 6,36
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6184
|18,6241
|% 0,20
|
|Euro
|18,4452
|18,4588
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,3604
|21,4676
|% 0,35
|
|Frank
|18,6340
|18,7462
|% 0,62
|
|Riyal
|4,9386
|4,9634
|% 0,11
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.657
|8,88
|
|Altın Gr.
|991
|992
|6,29
|
|Cumhuriyet
|6.644
|6.745
|56,00
|
|Tam
|6.672
|6.724
|29,00
|
|Yarım
|3.251
|3.287
|14,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.643
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,86
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,10
|
|B. Petrol
|94,75
|94,75
|0,10
|