***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.11.2022 14:54
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(
YRO) Yapı Kredi Portföy Odeabank Serbest (Döviz) Özel Fon 03/10/2022 - 31/10/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076208
BIST
18:054.072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 17,20
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
18:0518,6235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0374
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
18:0518,4049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0457
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4724
En Düşük
18,2949
18:05986,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,51
|Açılış
|: 986,61
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PRKAB
|34,10
|281.225.526
|% 10,00
|
|ERCB
|85,25
|96.934.636
|% 10,00
|
|MIATK
|68,75
|300.070.078
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|186.419.673
|% 9,99
|
|EDATA
|24,46
|88.100.756
|% 9,98
|
|ERBOS
|157,40
|278.527.915
|% -9,02
|
|LIDER
|44,04
|59.850.255
|% -8,74
|
|KRGYO
|8,09
|118.351.983
|% -6,90
|
|YAPRK
|48,92
|43.975.397
|% -6,64
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|ASELS
|35,84
|7.958.267.466
|% 7,50
|
|THYAO
|101,10
|5.676.844.208
|% -1,27
|
|SASA
|125,50
|3.090.316.131
|% -4,56
|
|EREGL
|30,56
|2.774.131.948
|% 2,96
|
|TUPRS
|395,50
|2.622.250.944
|% 1,41
|
|EKGYO
|4,54
|1.690.078.011
|% 0,67
|
|TSKB
|3,14
|948.065.330
|% 5,72
|
|ISCTR
|9,02
|2.610.661.515
|% -3,84
|
|SKBNK
|2,03
|555.961.109
|% 1,50
|
|ODAS
|8,45
|1.993.267.834
|% 7,78
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6187
|18,6242
|% 0,20
|
|Euro
|18,3877
|18,4040
|% 0,24
|
|Sterlin
|21,2970
|21,4038
|% 0,05
|
|Frank
|18,5773
|18,6892
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9403
|4,9651
|% 0,14
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|0,42
|
|Altın Gr.
|987
|987
|2,19
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.645
|6.702
|7,00
|
|Yarım
|3.238
|3.276
|3,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.637
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,62
|19,65
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,04
|
|B. Petrol
|95,22
|95,22
|0,57
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59DOBUR
Yüzde 4.01 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 622 adet işlem
-
17:58MNDTR
Yüzde 9.98 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 385, 526 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 77 artarak (% 0.06 ) 4, 419
-
17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, ISCTR
-
17:57XU100
Endeks 4, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 71, 348.00 milyon TL de