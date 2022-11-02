***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.11.2022 14:56
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(YDZ) Yapı Kredi Portföy Odeabank Dördüncü Serbest (Döviz) Özel Fon 03/10/2022 - 31/10/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076219
BIST
16:194.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 34,69
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
16:1918,6239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0378
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
16:1918,4381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0789
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4724
En Düşük
18,2949
16:19991,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,49
|Açılış
|: 991,71
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler16:19
|ERCB
|85,25
|92.963.118
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|185.382.597
|% 9,99
|
|MNDTR
|25,12
|231.729.811
|% 9,98
|
|VAKKO
|37,26
|15.133.596
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|146.736.167
|% 9,92
|
|LIDER
|44,50
|52.305.204
|% -7,79
|
|ERBOS
|160,20
|242.728.042
|% -7,40
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|YAPRK
|49,40
|36.650.846
|% -5,73
|
|KRGYO
|8,26
|104.067.229
|% -4,95
|
|ASELS
|35,58
|5.388.405.705
|% 6,72
|
|THYAO
|101,60
|4.493.550.798
|% -0,78
|
|SASA
|126,40
|2.714.385.064
|% -3,88
|
|TUPRS
|398,20
|1.995.074.091
|% 2,10
|
|ODAS
|8,46
|1.797.731.365
|% 7,91
|
|EKGYO
|4,59
|1.378.699.886
|% 1,77
|
|TSKB
|3,14
|751.814.050
|% 5,72
|
|SKBNK
|2,04
|470.377.368
|% 2,00
|
|ODAS
|8,46
|1.797.731.365
|% 7,91
|
|ASELS
|35,58
|5.388.405.705
|% 6,72
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6180
|18,6239
|% 0,20
|
|Euro
|18,4263
|18,4381
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,3606
|21,4678
|% 0,35
|
|Frank
|18,6403
|18,7526
|% 0,66
|
|Riyal
|4,9393
|4,9641
|% 0,12
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.657
|9,23
|
|Altın Gr.
|991
|991
|6,24
|
|Cumhuriyet
|6.644
|6.745
|56,00
|
|Tam
|6.672
|6.725
|30,00
|
|Yarım
|3.251
|3.288
|15,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.643
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,87
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,10
|
|B. Petrol
|94,80
|94,80
|0,15
|
Seans Raporu
16:19
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16:34ATSYH
Yüzde 8.90 oranında artışla 142.00 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 658 adet işlem
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16:33ORGE
Yüzde 6.04 oranında artışla 23.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 218, 477 adet işlem
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16:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 78 artarak (% 0.86 ) 3, 599
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16:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERCB, MNDTR, VAKKO, AFYON, NTGAZ, KERVN
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16:32
PRDGS, ATSYH, DIRIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında