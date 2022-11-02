***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.11.2022 14:58
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YON) Yapı Kredi Portföy Ortaköy Serbest (Döviz) Fon 03/10/2022 - 31/10/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076224
BIST
16:264.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 38,45
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
16:2618,6222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0361
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
16:2618,4364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0772
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4724
En Düşük
18,2949
16:26992,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,90
|Açılış
|: 992,12
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler16:24
|ERCB
|85,25
|93.597.463
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|185.473.338
|% 9,99
|
|MNDTR
|25,12
|231.806.026
|% 9,98
|
|VAKKO
|37,26
|15.157.517
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|146.754.936
|% 9,92
|
|LIDER
|44,44
|52.569.917
|% -7,92
|
|ERBOS
|160,10
|244.008.105
|% -7,46
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|YAPRK
|49,58
|37.045.491
|% -5,38
|
|KRGYO
|8,25
|104.702.894
|% -5,06
|
|ASELS
|35,88
|5.818.737.058
|% 7,62
|
|THYAO
|101,50
|4.555.413.782
|% -0,88
|
|SASA
|126,80
|2.733.081.992
|% -3,57
|
|TUPRS
|398,80
|2.054.174.653
|% 2,26
|
|ODAS
|8,45
|1.803.542.625
|% 7,78
|
|EKGYO
|4,59
|1.387.528.231
|% 1,77
|
|TSKB
|3,15
|773.590.667
|% 6,06
|
|SKBNK
|2,04
|473.252.745
|% 2,00
|
|ODAS
|8,45
|1.803.542.625
|% 7,78
|
|ASELS
|35,88
|5.818.737.058
|% 7,62
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6175
|18,6248
|% 0,21
|
|Euro
|18,4265
|18,4419
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,3709
|21,4780
|% 0,40
|
|Frank
|18,6478
|18,7601
|% 0,70
|
|Riyal
|4,9389
|4,9637
|% 0,11
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.657
|8,97
|
|Altın Gr.
|992
|992
|6,62
|
|Cumhuriyet
|6.641
|6.741
|52,00
|
|Tam
|6.675
|6.728
|33,00
|
|Yarım
|3.252
|3.289
|16,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.643
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,82
|19,86
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|0,11
|
|B. Petrol
|94,66
|94,66
|0,01
|
Seans Raporu
16:24
daha fazla
-
16:39TUREX
Yüzde 5.91 oranında artışla 18.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 987, 593 adet işlem
-
16:38KONTR
Yüzde 7.04 oranında artışla 115.50 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 052, 945 adet işlem
-
16:37XU100
Endeks 4, 095 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 56, 939.00 milyon TL de
-
16:37KAREL
Yüzde 4.77 oranında artışla 20.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 557, 461 adet işlem
-
16:36IHYAY
Yüzde 4.60 oranında artışla 0.91 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 462, 285 adet işlem