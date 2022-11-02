***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.11.2022 14:58
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YGM) Yapı Kredi Portföy Emtia Serbest Fon 03/10/2022 - 31/10/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076226
BIST
16:224.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 38,15
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
16:2218,6247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0386
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
16:2218,4439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0847
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4724
En Düşük
18,2949
16:22992,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 6,97
|Açılış
|: 992,20
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler16:22
|ERCB
|85,25
|93.019.809
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|185.462.753
|% 9,99
|
|MNDTR
|25,12
|231.787.135
|% 9,98
|
|VAKKO
|37,26
|15.133.596
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|146.736.167
|% 9,92
|
|LIDER
|44,44
|52.371.339
|% -7,92
|
|ERBOS
|160,10
|243.288.824
|% -7,46
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|YAPRK
|49,36
|36.961.594
|% -5,80
|
|KRGYO
|8,26
|104.262.072
|% -4,95
|
|ASELS
|35,86
|5.647.752.974
|% 7,56
|
|THYAO
|101,50
|4.530.371.242
|% -0,88
|
|SASA
|126,60
|2.724.404.360
|% -3,73
|
|TUPRS
|398,10
|2.015.349.111
|% 2,08
|
|ODAS
|8,44
|1.801.935.606
|% 7,65
|
|EKGYO
|4,58
|1.383.078.434
|% 1,55
|
|TSKB
|3,14
|753.599.084
|% 5,72
|
|SKBNK
|2,05
|472.159.601
|% 2,50
|
|ODAS
|8,44
|1.801.935.606
|% 7,65
|
|ASELS
|35,86
|5.647.752.974
|% 7,56
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6160
|18,6247
|% 0,21
|
|Euro
|18,4302
|18,4439
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,3592
|21,4663
|% 0,34
|
|Frank
|18,6428
|18,7551
|% 0,67
|
|Riyal
|4,9390
|4,9637
|% 0,11
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.657
|8,88
|
|Altın Gr.
|991
|992
|6,29
|
|Cumhuriyet
|6.644
|6.745
|56,00
|
|Tam
|6.672
|6.724
|29,00
|
|Yarım
|3.251
|3.287
|14,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.643
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,86
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,10
|
|B. Petrol
|94,75
|94,75
|0,10
|
Seans Raporu
16:22
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16:37XU100
Endeks 4, 095 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 56, 939.00 milyon TL de
-
16:37KAREL
Yüzde 4.77 oranında artışla 20.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 557, 461 adet işlem
-
16:36IHYAY
Yüzde 4.60 oranında artışla 0.91 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 462, 285 adet işlem
-
16:34ATSYH
Yüzde 8.90 oranında artışla 142.00 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 658 adet işlem
-
16:33ORGE
Yüzde 6.04 oranında artışla 23.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 218, 477 adet işlem