***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.11.2022 14:58
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YUD) Yapı Kredi Portföy Bodrum Serbest (Döviz) Özel Fon 03/10/2022 - 31/10/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076229
BIST
16:384.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 30,93
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
16:3818,6264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0403
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
16:3818,4382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0790
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4724
En Düşük
18,2949
16:38990,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,55
|Açılış
|: 990,84
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler16:38
|ERCB
|85,25
|93.875.634
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|185.674.087
|% 9,99
|
|MNDTR
|25,12
|231.872.016
|% 9,98
|
|EDATA
|24,46
|78.623.314
|% 9,98
|
|VAKKO
|37,26
|15.161.616
|% 9,98
|
|LIDER
|44,38
|53.385.202
|% -8,04
|
|ERBOS
|159,90
|245.874.900
|% -7,57
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|YAPRK
|49,02
|37.717.515
|% -6,45
|
|KRGYO
|8,16
|107.640.281
|% -6,10
|
|ASELS
|36,16
|6.408.381.245
|% 8,46
|
|THYAO
|101,30
|4.618.086.888
|% -1,07
|
|SASA
|126,20
|2.773.939.780
|% -4,03
|
|TUPRS
|398,00
|2.195.799.733
|% 2,05
|
|ODAS
|8,43
|1.822.418.449
|% 7,53
|
|EKGYO
|4,57
|1.427.127.630
|% 1,33
|
|TSKB
|3,15
|802.101.721
|% 6,06
|
|SKBNK
|2,04
|485.226.438
|% 2,00
|
|ODAS
|8,43
|1.822.418.449
|% 7,53
|
|ASELS
|36,16
|6.408.381.245
|% 8,46
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6193
|18,6264
|% 0,22
|
|Euro
|18,4241
|18,4382
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,3269
|21,4338
|% 0,19
|
|Frank
|18,6202
|18,7324
|% 0,55
|
|Riyal
|4,9388
|4,9636
|% 0,11
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|6,89
|
|Altın Gr.
|992
|992
|6,90
|
|Cumhuriyet
|6.641
|6.741
|52,00
|
|Tam
|6.677
|6.729
|34,00
|
|Yarım
|3.253
|3.290
|17,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.644
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,75
|19,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,15
|
|B. Petrol
|94,53
|94,53
|-0,12
|