***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.11.2022 14:58
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
(YQA) Yapı Kredi Portföy Odeabank Altıncı Serbest (Döviz) Özel Fon 03/10/2022 - 31/10/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
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15:204.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 22,54
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
15:2018,6253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
15:2018,1960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0887
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
15:20971,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -8,21
|Açılış
|: 971,24
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
967,79
BIST En Aktif Hisseler15:18
|KAREL
|23,32
|134.293.030
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|27.438.278
|% 9,99
|
|TMPOL
|25,12
|22.800.546
|% 9,98
|
|ADEL
|62,80
|32.155.154
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|53.104.056
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|DMSAS
|8,25
|52.007.940
|% -7,82
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|CMBTN
|401,40
|49.345.184
|% -7,02
|
|THYAO
|101,80
|7.438.932.489
|% 0,99
|
|TUPRS
|405,00
|4.030.335.880
|% 2,53
|
|ASELS
|35,00
|3.075.131.317
|% -2,45
|
|SASA
|135,60
|3.056.382.108
|% 7,28
|
|PETKM
|14,00
|2.023.395.892
|% 0,57
|
|EKGYO
|4,53
|1.140.258.627
|% -0,22
|
|YKBNK
|8,91
|1.703.886.536
|% -0,11
|
|ISCTR
|8,85
|1.486.175.247
|% -1,34
|
|IHLAS
|0,82
|129.413.569
|% -4,65
|
|PETKM
|14,00
|2.023.395.892
|% 0,57
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6173
|18,6203
|% 0,02
|
|Euro
|18,1868
|18,1969
|% -0,48
|
|Sterlin
|20,8572
|20,9618
|% -1,40
|
|Frank
|18,3080
|18,4183
|% -0,99
|
|Riyal
|4,9400
|4,9648
|% -0,04
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.622
|-13,29
|
|Altın Gr.
|972
|973
|-6,87
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.629
|-99,00
|
|Tam
|6.559
|6.616
|-61,00
|
|Yarım
|3.196
|3.235
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.616
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|18,99
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|-0,12
|
|B. Petrol
|95,36
|95,36
|-0,80
|
Seans Raporu
15:18
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-
15:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 69 artarak (% 0.58 ) 3, 603
-
15:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, ADEL, KAREL, TMPOL, MIATK, DOKTA, ERCB
-
15:33
MZHLD, ADESE, KARYE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:33
GLCVY, FROTO, AFYON değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:33
Bu seansda işlem gören 262 hisse senedinden 135 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 118 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 9 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem