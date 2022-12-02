***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.12.2022 15:08
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YZF) Yapı Kredi Portföy Py Erenköy Serbest (Döviz) Özel Fon 01/11/2022 - 30/11/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083931
BIST
16:245.010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -36,28
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.961
16:2418,6402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6925
En Düşük
18,6155
16:2419,4865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,1299
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,7093
En Düşük
19,4554
16:241.078,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,75
|Açılış
|: 1.078,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler16:22
|ALFAS
|201,30
|781.285.204
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|1.116.324
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.339.669
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|5.079.629
|% 9,99
|
|GLCVY
|28,88
|125.625.387
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFB
|54,00
|672.674
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.424.066
|% -9,98
|
|SODSN
|37,80
|1.886.271
|% -9,91
|
|YESIL
|4,93
|100.501.672
|% -9,87
|
|THYAO
|128,90
|7.413.103.306
|% 3,62
|
|KOZAL
|404,50
|5.725.310.320
|% -0,07
|
|ASELS
|49,22
|4.547.482.541
|% 3,10
|
|EREGL
|41,98
|4.183.690.740
|% -1,18
|
|EKGYO
|7,16
|2.710.225.802
|% 0,28
|
|EKGYO
|7,16
|2.710.225.802
|% 0,28
|
|SKBNK
|2,72
|645.336.627
|% -0,37
|
|ISCTR
|10,59
|1.884.148.700
|% -2,49
|
|ADESE
|1,73
|298.214.628
|% 0,00
|
|TSKB
|4,08
|631.073.716
|% -0,24
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6324
|18,6401
|% 0,04
|
|Euro
|19,4569
|19,4733
|% -0,73
|
|Sterlin
|22,7877
|22,9020
|% 0,19
|
|Frank
|19,8764
|19,9962
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% 0,03
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-4,32
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|7.180
|7.288
|43,00
|
|Tam
|7.204
|7.265
|-9,00
|
|Yarım
|3.494
|3.552
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,80
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,64
|13,66
|-0,00
|
|B. Petrol
|87,60
|87,60
|0,72
|
Seans Raporu
16:22
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-
16:36MIATK
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 132.50 lira fiyatla işlem gören hissede 404, 577 adet işlem
-
16:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 2 kaybederek (% -0.96 ) 5, 381
-
16:34XU100
Endeks 5, 018 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 80, 977.00 milyon TL de
-
16:34MZHLD
Yüzde -6.34 oranında düşüşle 13.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 223, 867 adet işlem
-
16:33BFREN
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 4, 016.00 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 751 adet işlem