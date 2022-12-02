***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.12.2022 15:08
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YJO) Yapı Kredi Portföy Odeabank Üçüncü Serbest (Döviz) Özel Fon'u 02.11.2022 tarihinde fonun riske maruz değeri, fon izahnamesinde yer alan 30% RMD limitini (%33.24) aşmıştır.
(YJO) Yapı Kredi Portföy Odeabank Üçüncü Serbest (Döviz) Özel Fon'u 03.11.2022 tarihinde fonun riske maruz değeri, fon izahnamesinde yer alan 30% RMD limitini (%33.28) aşmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083937
BIST
16:255.010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -35,84
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.961
16:2518,6402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6925
En Düşük
18,6155
16:2519,4865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,1299
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,7093
En Düşük
19,4554
16:251.078,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,00
|Açılış
|: 1.078,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler16:23
|ALFAS
|201,30
|781.217.164
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|1.116.324
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.334.526
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|5.079.629
|% 9,99
|
|GLCVY
|28,88
|125.403.501
|% 9,98
|
|QNBFB
|54,00
|672.674
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.424.066
|% -9,98
|
|SODSN
|37,80
|1.886.271
|% -9,91
|
|YESIL
|4,93
|100.485.438
|% -9,87
|
|EKIZ
|18,99
|1.839.346
|% -9,66
|
|THYAO
|128,90
|7.407.031.707
|% 3,62
|
|KOZAL
|405,70
|5.711.728.990
|% 0,22
|
|ASELS
|49,30
|4.538.660.300
|% 3,27
|
|EREGL
|42,02
|4.159.257.023
|% -1,08
|
|EKGYO
|7,15
|2.707.867.433
|% 0,14
|
|EKGYO
|7,15
|2.707.867.433
|% 0,14
|
|SKBNK
|2,72
|645.155.489
|% -0,37
|
|ISCTR
|10,60
|1.881.862.338
|% -2,39
|
|ADESE
|1,73
|297.915.698
|% 0,00
|
|TSKB
|4,07
|630.829.419
|% -0,49
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6333
|18,6402
|% 0,04
|
|Euro
|19,4775
|19,4865
|% -0,66
|
|Sterlin
|22,7957
|22,9100
|% 0,22
|
|Frank
|19,8827
|20,0025
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9424
|4,9672
|% 0,03
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-16,48
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|-2,29
|
|Cumhuriyet
|7.180
|7.288
|43,00
|
|Tam
|7.203
|7.264
|-10,00
|
|Yarım
|3.493
|3.551
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|13,67
|13,68
|0,03
|
|B. Petrol
|87,72
|87,72
|0,84
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:36MIATK
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 132.50 lira fiyatla işlem gören hissede 404, 577 adet işlem
-
16:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 2 kaybederek (% -0.96 ) 5, 381
-
16:34XU100
Endeks 5, 018 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 80, 977.00 milyon TL de
-
16:34MZHLD
Yüzde -6.34 oranında düşüşle 13.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 223, 867 adet işlem
-
16:33BFREN
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 4, 016.00 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 751 adet işlem