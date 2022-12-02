***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.12.2022 15:09
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YON) Yapı Kredi Portföy Ortaköy Serbest (Döviz) Fon 01/11/2022 - 30/11/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083945
BIST
16:275.007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -39,13
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.961
16:2718,6402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6925
En Düşük
18,6155
16:2719,4946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1218
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,7093
En Düşük
19,4554
16:271.077,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,15
|Açılış
|: 1.077,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler16:25
|ALFAS
|201,30
|781.293.256
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|1.116.324
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.339.669
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|5.079.629
|% 9,99
|
|SNICA
|39,00
|1.413.337.768
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFB
|54,00
|672.674
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.424.066
|% -9,98
|
|SODSN
|37,80
|1.886.271
|% -9,91
|
|YESIL
|4,93
|100.525.726
|% -9,87
|
|THYAO
|128,60
|7.440.938.852
|% 3,38
|
|KOZAL
|404,20
|5.740.073.990
|% -0,15
|
|ASELS
|49,16
|4.562.502.710
|% 2,97
|
|EREGL
|41,96
|4.270.170.233
|% -1,22
|
|EKGYO
|7,14
|2.716.120.066
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,14
|2.716.120.066
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,72
|648.934.412
|% -0,37
|
|ISCTR
|10,59
|1.895.463.628
|% -2,49
|
|ADESE
|1,73
|299.054.897
|% 0,00
|
|TSKB
|4,07
|632.687.535
|% -0,49
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6325
|18,6364
|% 0,02
|
|Euro
|19,4910
|19,5020
|% -0,58
|
|Sterlin
|22,7877
|22,9020
|% 0,19
|
|Frank
|19,8764
|19,9962
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% 0,03
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-5,61
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|7.180
|7.288
|43,00
|
|Tam
|7.204
|7.265
|-9,00
|
|Yarım
|3.494
|3.552
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,75
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,64
|13,66
|-0,00
|
|B. Petrol
|87,63
|87,63
|0,75
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, VESTL, TTKOM
-
16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 91 kaybederek (% -0.77 ) 4, 391
-
16:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VBTYZ, SNICA, UZERB, KARTN, ALFAS, GLCVY, OZSUB, SNPAM, NIBAS, OTTO
-
16:39
AKSGY, UZERB, ANGEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:39
KONTR, SUMAS, MMCAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında