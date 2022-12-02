***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.12.2022 15:09
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YGM) Yapı Kredi Portföy Emtia Serbest Fon 01/11/2022 - 30/11/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083947
BIST
16:275.007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -39,13
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.961
16:2718,6402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6925
En Düşük
18,6155
16:2719,4946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1218
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,7093
En Düşük
19,4554
16:271.077,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,15
|Açılış
|: 1.077,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler16:25
|ALFAS
|201,30
|781.293.256
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.339.669
|% 9,99
|
|SNICA
|39,00
|1.413.337.768
|% 9,98
|
|GLCVY
|28,88
|125.652.794
|% 9,98
|
|OTTO
|53,55
|5.078.896
|% 9,96
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFB
|54,00
|672.674
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.424.066
|% -9,98
|
|SODSN
|37,80
|1.886.271
|% -9,91
|
|YESIL
|4,93
|100.552.722
|% -9,87
|
|THYAO
|128,60
|7.464.459.979
|% 3,38
|
|KOZAL
|403,80
|5.747.450.044
|% -0,25
|
|ASELS
|49,16
|4.573.885.252
|% 2,97
|
|EREGL
|41,98
|4.329.801.865
|% -1,18
|
|EKGYO
|7,15
|2.719.022.375
|% 0,14
|
|EKGYO
|7,15
|2.719.022.375
|% 0,14
|
|SKBNK
|2,72
|649.441.104
|% -0,37
|
|ISCTR
|10,60
|1.897.100.723
|% -2,39
|
|ADESE
|1,73
|299.593.417
|% 0,00
|
|TSKB
|4,07
|635.404.636
|% -0,49
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6333
|18,6402
|% 0,04
|
|Euro
|19,4775
|19,4865
|% -0,66
|
|Sterlin
|22,7940
|22,9084
|% 0,22
|
|Frank
|19,8813
|20,0011
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9430
|4,9678
|% 0,04
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-16,48
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|-2,29
|
|Cumhuriyet
|7.180
|7.288
|43,00
|
|Tam
|7.203
|7.264
|-10,00
|
|Yarım
|3.493
|3.551
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|13,67
|13,68
|0,03
|
|B. Petrol
|87,72
|87,72
|0,84
|
Seans Raporu
16:25
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16:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, VESTL, TTKOM
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16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 91 kaybederek (% -0.77 ) 4, 391
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16:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VBTYZ, SNICA, UZERB, KARTN, ALFAS, GLCVY, OZSUB, SNPAM, NIBAS, OTTO
-
16:39
AKSGY, UZERB, ANGEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:39
KONTR, SUMAS, MMCAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında