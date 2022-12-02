***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.12.2022 15:09
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YUD) Yapı Kredi Portföy Bodrum Serbest (Döviz) Özel Fon 01/11/2022 - 30/11/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083950
BIST
16:414.992
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -54,00
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.961
16:4118,6412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0083
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6925
En Düşük
18,6155
16:4119,4919
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,1245
|Açılış
|: 19,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,7093
En Düşük
19,4379
16:411.069,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -10,54
|Açılış
|: 1.069,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.068,42
BIST En Aktif Hisseler16:39
|ALFAS
|201,30
|781.925.941
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|1.116.324
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.354.953
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|5.079.629
|% 9,99
|
|SNICA
|39,00
|1.414.347.907
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFB
|54,00
|672.674
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.424.066
|% -9,98
|
|SODSN
|37,80
|1.886.271
|% -9,91
|
|YESIL
|4,93
|100.623.187
|% -9,87
|
|THYAO
|128,00
|7.607.520.678
|% 2,89
|
|KOZAL
|400,70
|5.843.829.367
|% -1,01
|
|ASELS
|48,66
|4.708.637.601
|% 1,93
|
|EREGL
|41,80
|4.466.537.657
|% -1,60
|
|EKGYO
|7,09
|2.771.409.589
|% -0,70
|
|EKGYO
|7,09
|2.771.409.589
|% -0,70
|
|SKBNK
|2,71
|650.454.790
|% -0,73
|
|ISCTR
|10,52
|1.951.138.847
|% -3,13
|
|ADESE
|1,73
|307.284.469
|% 0,00
|
|TSKB
|4,05
|653.424.488
|% -0,98
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6346
|18,6394
|% 0,03
|
|Euro
|19,4738
|19,4943
|% -0,62
|
|Sterlin
|22,5841
|22,6974
|% -0,71
|
|Frank
|19,7064
|19,8251
|% -0,50
|
|Riyal
|4,9424
|4,9672
|% 0,03
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-22,91
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.071
|-9,22
|
|Cumhuriyet
|7.180
|7.288
|43,00
|
|Tam
|7.165
|7.229
|-45,00
|
|Yarım
|3.475
|3.534
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.743
|1.767
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,32
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|13,39
|13,41
|-0,25
|
|B. Petrol
|87,08
|87,08
|0,20
|
Seans Raporu
16:39
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16:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, VESTL, ASELS
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16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -64, 8 kaybederek (% -1.46 ) 4, 360
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16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARZUM, BRMEN, ALFAS, OZSUB, SNICA, SNPAM, NIBAS, KARTN, OTTO, GLCVY
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16:54
BRMEN, OZSUB, BRKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:54
YGYO, PRDGS, QNBFB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında