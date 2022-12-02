***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.12.2022 15:09
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YUB) Yapı Kredi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 01/11/2022 - 30/11/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083954
BIST
16:414.992
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -54,00
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.961
16:4118,6396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6925
En Düşük
18,6155
16:4119,4996
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,1168
|Açılış
|: 19,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,7093
En Düşük
19,4379
16:411.070,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -9,66
|Açılış
|: 1.069,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.068,42
BIST En Aktif Hisseler16:41
|ALFAS
|201,30
|782.165.690
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|1.116.324
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.366.599
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|5.079.629
|% 9,99
|
|TUCLK
|42,74
|78.081.188
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFB
|54,00
|672.674
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.424.066
|% -9,98
|
|SODSN
|37,80
|1.886.271
|% -9,91
|
|YESIL
|4,93
|100.671.392
|% -9,87
|
|THYAO
|128,10
|7.709.956.371
|% 2,97
|
|KOZAL
|402,90
|5.878.275.819
|% -0,47
|
|ASELS
|48,76
|4.805.743.161
|% 2,14
|
|EREGL
|41,82
|4.596.700.096
|% -1,55
|
|EKGYO
|7,16
|2.841.208.345
|% 0,28
|
|EKGYO
|7,16
|2.841.208.345
|% 0,28
|
|SKBNK
|2,72
|677.030.583
|% -0,37
|
|ISCTR
|10,55
|1.983.210.327
|% -2,85
|
|ADESE
|1,72
|313.081.923
|% -0,58
|
|TSKB
|4,05
|669.663.539
|% -0,98
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6346
|18,6396
|% 0,04
|
|Euro
|19,4889
|19,4996
|% -0,60
|
|Sterlin
|22,6070
|22,7204
|% -0,61
|
|Frank
|19,7106
|19,8293
|% -0,48
|
|Riyal
|4,9414
|4,9662
|% 0,01
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|-21,80
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.071
|-9,63
|
|Cumhuriyet
|7.180
|7.288
|43,00
|
|Tam
|7.153
|7.220
|-54,00
|
|Yarım
|3.469
|3.530
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.740
|1.764
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|13,38
|13,39
|-0,27
|
|B. Petrol
|86,89
|86,89
|0,01
|
Seans Raporu
16:41
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16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -64, 8 kaybederek (% -1.46 ) 4, 360
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16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARZUM, BRMEN, ALFAS, OZSUB, SNICA, SNPAM, NIBAS, KARTN, OTTO, GLCVY
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