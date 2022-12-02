***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.12.2022 15:09
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YPD) Yapı Kredi Portföy Alara Serbest (Döviz) Özel Fon 01/11/2022 - 30/11/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083956
BIST
16:414.992
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -54,00
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.961
16:4118,6396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6925
En Düşük
18,6155
16:4119,4996
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,1168
|Açılış
|: 19,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,7093
En Düşük
19,4379
16:411.069,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -10,54
|Açılış
|: 1.069,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.068,42
BIST En Aktif Hisseler16:39
|ALFAS
|201,30
|782.063.027
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|1.116.324
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.366.599
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|5.079.629
|% 9,99
|
|TUCLK
|42,74
|77.693.451
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFB
|54,00
|672.674
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.424.066
|% -9,98
|
|SODSN
|37,80
|1.886.271
|% -9,91
|
|YESIL
|4,93
|100.641.773
|% -9,87
|
|THYAO
|128,20
|7.674.721.075
|% 3,05
|
|KOZAL
|402,30
|5.872.466.337
|% -0,62
|
|ASELS
|48,78
|4.788.701.827
|% 2,18
|
|EREGL
|41,80
|4.565.342.787
|% -1,60
|
|EKGYO
|7,13
|2.821.345.413
|% -0,14
|
|EKGYO
|7,13
|2.821.345.413
|% -0,14
|
|SKBNK
|2,71
|673.819.215
|% -0,73
|
|ISCTR
|10,55
|1.977.353.966
|% -2,85
|
|ADESE
|1,72
|312.765.030
|% -0,58
|
|TSKB
|4,04
|669.149.187
|% -1,22
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6346
|18,6394
|% 0,03
|
|Euro
|19,4738
|19,4943
|% -0,62
|
|Sterlin
|22,6166
|22,7300
|% -0,56
|
|Frank
|19,7299
|19,8487
|% -0,38
|
|Riyal
|4,9418
|4,9666
|% 0,01
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-16,35
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|-1,98
|
|Cumhuriyet
|7.180
|7.288
|43,00
|
|Tam
|7.204
|7.265
|-9,00
|
|Yarım
|3.494
|3.552
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,54
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|13,65
|13,66
|0,00
|
|B. Petrol
|87,53
|87,53
|0,65
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
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16:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, VESTL, ASELS
-
16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -64, 8 kaybederek (% -1.46 ) 4, 360
-
16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARZUM, BRMEN, ALFAS, OZSUB, SNICA, SNPAM, NIBAS, KARTN, OTTO, GLCVY
-
16:54
BRMEN, OZSUB, BRKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:54
YGYO, PRDGS, QNBFB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında