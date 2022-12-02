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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

02.12.2022 15:09
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

(YUI) Yapı Kredi Portföy Py Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon 01/11/2022 - 30/11/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083959


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BIST En Aktif Hisseler16:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALFAS 201,30 781.293.256 % 10,00  
OZSUB 11,23 2.339.669 % 9,99  
SNICA 39,00 1.413.337.768 % 9,98  
GLCVY 28,88 125.652.794 % 9,98  
OTTO 53,55 5.078.896 % 9,96  
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16:25 Alış Satış %  
Dolar 18,6333 18,6402 % 0,04  
Euro 19,4775 19,4865 % -0,66  
Sterlin 22,7940 22,9084 % 0,22  
Frank 19,8813 20,0011 % 0,38  
Riyal 4,9430 4,9678 % 0,04  
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16:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.787 -16,48  
Altın Gr. 1.078 1.078 -2,29  
Cumhuriyet 7.180 7.288 43,00  
Tam 7.203 7.264 -10,00  
Yarım 3.493 3.551 -5,00  
Çeyrek 1.752 1.775 -3,00  
Gümüş.Ons 22,39 22,42 -0,37  
Gümüş Gr. 13,67 13,68 0,03  
B. Petrol 87,72 87,72 0,84  
Seans Raporu 16:25
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