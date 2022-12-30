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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

30.12.2022 10:30
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Yapı Kredi Portföy PY Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon, Aralık 2022  dönemi için %0,36 kar payı oranı ile toplamda "5.950.377,29" TL temettü ödemesi yapacaktır. Kupon ödeme oranı pay başına  0,00389000914985106  TL'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091370


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TERA 19,48 2.454.909 % 9,99  
SAMAT 19,32 10.957.723 % 9,96  
BRKSN 23,46 3.603.345 % 9,93  
VKING 32,96 225.380 % 9,87  
KUVVA 53,40 159.506 % 9,43  
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Dolar 18,7185 18,7203 % 0,08  
Euro 19,9636 19,9709 % -0,09  
Sterlin 22,5239 22,6369 % 0,08  
Frank 20,1760 20,2976 % -0,08  
Riyal 4,9622 4,9871 % 0,05  
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11:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.818 1.818 3,32  
Altın Gr. 1.093 1.093 1,95  
Cumhuriyet 7.326 7.437 30,00  
Tam 7.363 7.419 -14,00  
Yarım 3.565 3.626 -7,00  
Çeyrek 1.788 1.812 -4,00  
Gümüş.Ons 23,85 23,88 -0,04  
Gümüş Gr. 14,33 14,35 -0,03  
B. Petrol 83,86 83,86 0,40  
Seans Raporu 11:50
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