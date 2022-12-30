***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.12.2022 10:30
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy PY Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon, Aralık 2022 dönemi için %0,36 kar payı oranı ile toplamda "5.950.377,29" TL temettü ödemesi yapacaktır. Kupon ödeme oranı pay başına 0,00389000914985106 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091370
BIST
11:505.530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 53,27
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.551
En Düşük
5.511
11:5018,7203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
11:5019,9709
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0173
|Açılış
|: 20,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
19,9983
En Düşük
19,9038
11:501.094,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,75
|Açılış
|: 1.094,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler11:50
|TERA
|19,48
|2.454.909
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|10.957.723
|% 9,96
|
|BRKSN
|23,46
|3.603.345
|% 9,93
|
|VKING
|32,96
|225.380
|% 9,87
|
|KUVVA
|53,40
|159.506
|% 9,43
|
|ULUFA
|10,37
|46.762.055
|% -9,98
|
|UMPAS
|6,20
|1.812.173
|% -7,88
|
|UZERB
|160,00
|119.360
|% -5,88
|
|PEGYO
|5,34
|13.873.116
|% -5,82
|
|BRKVY
|37,16
|244.898.764
|% -5,64
|
|ASELS
|61,50
|3.325.489.857
|% 4,59
|
|TUPRS
|538,00
|3.014.689.202
|% 6,22
|
|THYAO
|144,60
|2.545.073.104
|% 1,62
|
|PETKM
|20,34
|2.008.120.239
|% 2,42
|
|TCELL
|38,72
|1.817.150.895
|% 1,36
|
|EKGYO
|8,69
|1.198.525.025
|% 0,81
|
|YKBNK
|11,99
|1.203.676.059
|% -0,08
|
|PETKM
|20,34
|2.008.120.239
|% 2,42
|
|ISCTR
|13,04
|1.080.014.399
|% 0,93
|
|SKBNK
|3,08
|243.728.803
|% 0,65
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7185
|18,7203
|% 0,08
|
|Euro
|19,9636
|19,9709
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,5239
|22,6369
|% 0,08
|
|Frank
|20,1760
|20,2976
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9622
|4,9871
|% 0,05
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|3,32
|
|Altın Gr.
|1.093
|1.093
|1,95
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.363
|7.419
|-14,00
|
|Yarım
|3.565
|3.626
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.788
|1.812
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|-0,03
|
|B. Petrol
|83,86
|83,86
|0,40
|