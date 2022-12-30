***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYapı Kredi Portföy PY Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon, Aralık 2022 dönemi için %0,36 kar payı oranı ile toplamda "5.950.377,29" TL temettü ödemesi yapacaktır. Kupon ödeme oranı pay başına 0,00389000914985106 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091370BIST