***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞubat 2023 dönemi için %1,93 kar payı ödenmiştir. Toplamda 9.820.832,20 TL temettü ödemesi 28.02.2023 tarihinde yapılmıştır.Kupon ödeme oranı pay başına 0,0197779418160629'dir.Kar payı ödemesi 28.02.2023 tarihli fon birim pay fiyatına yansıtılmıştır."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117531BIST