***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar"Mart 2023 dönemi için %2,35 kar payı ödenmiştir. Toplamda 11.949.642,65 TL temettü ödemesi 31.03.2023 tarihinde yapılmıştır.Kupon ödeme oranı pay başına 0,0240651028590473'dir.Kar payı ödemesi 31.03.2023 tarihli fon birim pay fiyatına yansıtılmıştır."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130114BIST