***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.04.2023 19:44
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YPP) Yapı Kredi Portföy Py Kuzguncuk Serbest Özel Fon 01/03/2023 - 31/03/2023 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139863
BIST
18:055.019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -40,65
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.105
En Düşük
5.012
18:0519,3958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0039
|Açılış
|: 20,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
|
19,6779
En Düşük
19,3667
18:0521,3005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1087
|Açılış
|: 21,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,6002
En Düşük
21,1634
18:051.250,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 7,85
|Açılış
|: 1.250,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
|
1.267,19
En Düşük
1.242,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|133,10
|295.571.501
|% 10,00
|
|CVKMD
|153,60
|28.523.674
|% 9,95
|
|ONCSM
|96,10
|89.341.115
|% 9,95
|
|KOPOL
|35,82
|14.846.602
|% 9,94
|
|SMART
|8,52
|36.103.569
|% 9,94
|
|LIDER
|97,20
|68.697.044
|% -10,00
|
|BALAT
|14,99
|2.059.567
|% -9,97
|
|IMASM
|57,15
|46.193.493
|% -9,91
|
|EUYO
|5,13
|2.768.776
|% -8,39
|
|QNBFL
|85,15
|727.554
|% -7,95
|
|KOZAL
|23,60
|7.873.576.808
|% -4,22
|
|KOZAA
|46,52
|3.526.876.838
|% -6,10
|
|THYAO
|136,20
|3.520.546.698
|% 0,37
|
|EREGL
|34,70
|1.866.590.577
|% -1,25
|
|ASTOR
|52,65
|1.758.025.724
|% 0,10
|
|KOZAL
|23,60
|7.873.576.808
|% -4,22
|
|EKGYO
|6,71
|903.831.991
|% -1,32
|
|ISCTR
|12,01
|1.365.680.308
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,25
|973.453.374
|% 0,99
|
|AKBNK
|17,97
|1.297.866.144
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3902
|19,3958
|% 0,02
|
|Euro
|21,2799
|21,3005
|% 0,51
|
|Sterlin
|24,0333
|24,1538
|% 0,53
|
|Frank
|21,5355
|21,6652
|% 0,29
|
|Riyal
|5,1554
|5,1813
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.006
|2.006
|10,60
|
|Altın Gr.
|1.250
|1.250
|7,62
|
|Cumhuriyet
|8.833
|8.966
|79,00
|
|Tam
|8.860
|9.043
|105,00
|
|Yarım
|4.327
|4.427
|58,00
|
|Çeyrek
|2.164
|2.220
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|15,70
|15,71
|0,10
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|-0,07
|