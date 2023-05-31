***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
31.05.2023 15:34
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mayıs 2023 dönemi için %2,83 kar payı ödenmiştir. Toplamda 14.455.722,00 TL temettü ödemesi 31.05.2023 tarihinde yapılmıştır.
Kupon ödeme oranı pay başına 0.0291120368216026'dir.
Kar payı ödemesi 31.05.2023 tarihli fon birim pay fiyatına yansıtılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155013
BIST
16:374.922
En Düşük
|Değişim
|: -0,60%
|| -29,79
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.951
|
4.905
En Yüksek
4.982
16:3720,6990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,2035
|Açılış
|: 20,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7000
|
21,0001
En Düşük
20,4442
16:3722,2804
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,2596
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
22,5298
En Düşük
22,0192
16:371.307,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 20,04
|Açılış
|: 1.307,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.287,91
|
1.322,93
En Düşük
1.285,48
BIST En Aktif Hisseler16:36
|AVHOL
|33,88
|179.136.586
|% 10,00
|
|GRTRK
|19,26
|185.683.114
|% 9,99
|
|KONKA
|36,34
|56.927.045
|% 9,99
|
|KOPOL
|44,12
|649.439.018
|% 9,97
|
|CVKMD
|152,60
|246.088.733
|% 9,94
|
|ISKUR
|690.300,00
|1.380.600
|% -10,00
|
|MARKA
|13,90
|7.894.992
|% -9,97
|
|VKFYO
|8,75
|72.287.855
|% -6,62
|
|BRKO
|3,65
|714.896
|% -6,41
|
|GSRAY
|8,33
|467.080.802
|% -5,34
|
|THYAO
|145,90
|6.246.752.818
|% -0,75
|
|YKBNK
|10,21
|3.946.389.024
|% -0,58
|
|AKBNK
|16,21
|3.559.332.340
|% -0,98
|
|GARAN
|27,18
|3.217.550.179
|% -1,66
|
|ISCTR
|11,41
|2.977.207.571
|% -1,64
|
|YKBNK
|10,21
|3.946.389.024
|% -0,58
|
|ISCTR
|11,41
|2.977.207.571
|% -1,64
|
|EKGYO
|7,29
|1.605.161.290
|% -1,49
|
|AKBNK
|16,21
|3.559.332.340
|% -0,98
|
|KOZAL
|22,56
|2.699.578.966
|% 5,42
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,6982
|20,7045
|% 1,02
|
|Euro
|22,2349
|22,2402
|% 1,00
|
|Sterlin
|25,5684
|25,6967
|% 1,11
|
|Frank
|22,6486
|22,7850
|% 0,79
|
|Riyal
|5,5032
|5,5308
|% 1,29
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|9,61
|
|Altın Gr.
|1.307
|1.307
|19,28
|
|Cumhuriyet
|9.068
|9.205
|85,00
|
|Tam
|9.011
|9.259
|82,37
|
|Yarım
|4.425
|4.552
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.220
|2.283
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,37
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|15,50
|15,52
|0,26
|
|B. Petrol
|73,24
|73,24
|-0,47
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
-
16:51CEMTS
Yüzde -79.57 oranında düşüşle 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 391, 974 adet işlem
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16:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 83 kaybederek (% -0.42 ) 5, 448
-
16:50XU100
Endeks 4, 937 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 64, 919.00 milyon TL de
-
16:49VAKFN
Yüzde -3.25 oranında düşüşle 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 630, 604 adet işlem
-
16:48BRKVY
Yüzde 5.79 oranında artışla 20.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 132, 924 adet işlem