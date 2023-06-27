***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHaziran 2023 dönemi için %2,81 kar payı ödenmiştir. Toplamda 14.342.544,40 TL temettü ödemesi 27.06.2023 tarihinde yapılmıştır. Kupon ödeme oranı pay başına 0,0288841111283317'dir. Kar payı ödemesi 27.06.2023 tarihli fon birim pay fiyatına yansıtılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162576BIST