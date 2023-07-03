***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.12.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Yönetim Kurulumuzun 16.06.2023 tarih ve 118 sayılı kararı ile 20.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayemizin tamamı iç kaynaklardan (genel kanuni yedek akçeler) karşılanmak suretiyle 15.000.000 TL artırılarak 15.000.000 TL'den 30.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş, sermaye artırımına ilişkin talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2023 tarih ve E-12233903-350.05-01-39096 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur.Bu çerçevede artırılan 15.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 1 Kuruş nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak 3.000.000.000 adet payın tamamının nama yazılı pay olarak ihracına ve mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ve söz konusu sermaye artışının onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 03 Temmuz 2023 tarihinde karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163882BIST