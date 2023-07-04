***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.07.2023 12:38
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(YZF) Yapı Kredi Portföy Py Erenköy Serbest (Döviz) Özel Fon 01/06/2023 - 27/06/2023 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165084
BIST
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16:086.018
En Düşük
|Değişim
|: 0,04%
|| 2,48
|Açılış
|: 6.050
|
|Önceki Kapanış
|: 6.015
|
5.980
En Yüksek
6.077
16:0826,0183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1237
|Açılış
|: 26,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,0000
|
26,0840
En Düşük
25,7594
16:0828,3711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0618
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5076
En Düşük
28,0532
16:081.611,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 10,61
|Açılış
|: 1.611,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.601,08
|
1.618,13
En Düşük
1.591,52
BIST En Aktif Hisseler16:08
|VKGYO
|3,04
|151.286.948
|% 91,19
|
|OYAYO
|14,08
|8.601.248
|% 10,00
|
|SEKFK
|12,87
|108.401.227
|% 10,00
|
|EMKEL
|10,56
|93.861.681
|% 10,00
|
|VKFYO
|34,54
|35.219.278
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,10
|1.553.207
|% -8,17
|
|SODSN
|31,64
|372.961
|% -5,55
|
|ESCOM
|28,60
|54.040.825
|% -4,35
|
|MEDTR
|37,48
|21.293.924
|% -4,00
|
|ISBTR
|50.480,00
|1.194.329
|% -3,48
|
|THYAO
|207,90
|6.378.272.698
|% -1,24
|
|KOZAL
|27,38
|4.558.847.856
|% 0,96
|
|YKBNK
|13,42
|4.413.319.658
|% 1,59
|
|ASTOR
|68,75
|3.839.094.596
|% 0,22
|
|ASELS
|58,50
|3.530.439.238
|% 2,18
|
|YKBNK
|13,42
|4.413.319.658
|% 1,59
|
|SKBNK
|2,88
|890.667.383
|% 7,46
|
|EKGYO
|7,86
|2.078.598.106
|% 2,21
|
|ISCTR
|14,41
|3.104.078.236
|% 1,12
|
|KOZAL
|27,38
|4.558.847.856
|% 0,96
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9701
|26,0183
|% 0,48
|
|Euro
|28,3399
|28,3711
|% 0,22
|
|Sterlin
|33,0116
|33,1771
|% 0,68
|
|Frank
|28,9255
|29,0997
|% 0,45
|
|Riyal
|6,9153
|6,9500
|% 0,38
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|5,97
|
|Altın Gr.
|1.611
|1.612
|10,63
|
|Cumhuriyet
|10.749
|10.911
|33,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.186
|5.321
|11,00
|
|Çeyrek
|2.601
|2.661
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,03
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,21
|19,23
|0,14
|
|B. Petrol
|75,81
|75,81
|1,16
|